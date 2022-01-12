

للنساء.. أكاليل «القرطم» يحل لغز جديد عن مقبرة «الفرعون» للنساء.. أكاليل «القرطم» يحل لغز جديد عن مقبرة «الفرعون»

يعتبر القرطم أو الزعفران المعروف أيضًا باسم زيت الشوك، والعصفر والزعفران الأمريكي، زيت البيبانا، زهرة البيبانا، زعفران الصباغ، الزعفران المزيف، الزعفران الكاذب، زيت الجوز القرطم، زيت بذور القرطم، وهو أحد أقدم النباتات التي تم استخدامها على الإطلاق، وأصله من الهند وأفريقيا.



ونبات القرطم كان يُزرع عادة كنبات صبغ ، مما يجعله مكونًا رئيسيًا في الأصباغ الحمراء والصفراء التي تم تطبيقها على المنسوجات المصرية القديمة، وبحسب ما ورد تم اكتشاف أكاليل القرطم في مقبرة الفرعون توت عنخ آمون وغالبًا ما كانت المومياوات ملفوفة في بياضات مصبوغة بالقرطم.



وكان أيضًا عشبًا شائعًا بين الأمريكيين الأصليين، ومن المعروف أن قبيلة هوبي تلون خبزها بالقرطم، وفي تطبيقات تذوق الطعام الأخرى، تم استخدام أزهار القرطم في ضخ الشاي بهدف تسهيل طرد البلغم وتهدئة أعراض الحمى واليرقان، كان يعتقد أن شرب شاي القرطم من شأنه أيضًا أن يهدئ الهستيريا ونوبات الهلع والألم والحصبة والأمراض الجلدية الموضعية التي تتميز بالثوران، وشق نبات القرطم طريقه إلى أوروبا من مصر عام 1551.

قد يعجبك أيضا...

تشمل مكونات زيت القرطم؛ 6? حمض البالمتيك ، 12? حمض الأوليك ، 74? لينوليك، وأوميجا 6 حمض اللينوليك، مع اثنين من الرابطة المزدوجة.- الاستخدام التقليدي والفوائد الصحيةمع تاريخ طويل وغني، يقال إن نبات القرطم نشأ في وادي نهر النيل في مصر ، حيث كان يستخدم على نطاق واسع للقرمزي في مستحضرات التجميل، تقليديا ، القرطم كان يزرع لبذوره، وتم استخدامه لتلوين الأطعمة والنكهات ، وفي الأدوية ، وصنع الأصباغ الحمراء (القرطامين) والأصفر، على مدار الخمسين عامًا الماضية أو نحو ذلك ، كان النبات يُزرع بشكل أساسي من أجل الزيت المستخرج من بذوره.- فوائد القرطم:1- صحة الجلدعند استخدامه على الجلد، يعتبر زيت القرطم مطريًا، ومنعمًا ومرطبًا للجلد ويقلل من فقدان الرطوبة.زيت بذور القرطم المعصورعلى البارد غني بالأحماض الدهنية ، وفي المقام الأول حمض اللينولينيك ، وهو ضروري للإنتاج الداخلي للسيراميد، والمكونات الرئيسية لطبقة البشرة التي تلعب دورًا مهمًا في وظيفة الحاجز وتساعد الجلد على الاحتفاظ بالماء.يستخدم حمض اللينولينيك لصنع سيراميد 1 لينوليت، وهو مكون حيوي في حاجز الجلد، أظهرت الدراسات أن مستويات اللينوليت تنخفض بشكل كبير في الشتاء ومع تقدم الجلد في السن، مما يتسبب في جفاف الجلد المتقشر.فالزيوت التي تحتوي على أحماض اللينولينيك (مثل العصفر) قادرة على تجديد مستويات اللينوليت، من خلال المساعدة على استعادة وظيفة الحاجز الواقي ، وبالتالي الحفاظ على ترطيب البشرة.2- الأكزيما:عادة ما يفقد الأشخاص الذين يعانون من الأكزيما الماء بشكل أسرع من خلال حاجز الجلد، يحدث هذا بسبب انخفاض مستويات السيراميد في الجلد ، والتي تزداد بشكل ملحوظ من خلال الاستخدام المنتظم لزيت القرطم.كما أنه غني بفيتامين E المضاد للالتهابات ومضاد الأكسدة ، والذي يوفر الراحة من الحكة والجفاف والتقشر، هذا العمل المضاد للالتهابات يجعله مفيدًا أيضًا لمرض الصدفية.3- حب الشبابفي حين أنه قد يبدو عكسيًا لتطبيق الزيت على البشرة المعرضة لحب الشباب ، إلا أن زيت القرطم لا يسد المسام. يطرد البكتيريا والأوساخ والشوائب من الجلد عن طريق مزج خلايا الجلد الميتة وتكسيرها والدهون الزائدة المحتبسة.تساعد الخصائص المضادة للالتهابات على تهدئة البشرة وشفائها ، كما أن زيت العصفر يعزز تجدد الجلد ، مما يسمح للبقع والبثور والندبات بالشفاء بشكل أسرع.4- العناية بالشعريغذي زيت القرطم ويخترق بصيلات الشعر مع حمايته من أضرار الجذور الحرة. كما أنه غني بحمض الأوليك وهو محفز قوي لفروة الرأس ، حيث يعمل تدليك زيت القرطم في فروة الرأس على زيادة الدورة الدموية مما يقوي بصيلات الشعر ويشجع على نمو شعر قوي وصحي، كما أنه يزيل القشرة ويوفر الراحة لفروة الرأس الجافة والحكة.يمتص الشعر زيت العصفر بسهولة ، حيث يخترق كل خصلة من الشعر ويخترق البشرة بلطف ، مما يوفر حقنة مكثفة من الترطيب والتغذية في الأماكن التي تشتد الحاجة إليها، كما أنه يمنع تساقط البروتين من الشعر ، مما يسمح بشعر أقوى وأطول.تعتبر السيراميدات المذكورة أعلاه مهمة للغاية للشعر، فهي مثل الصمغ الذي يربط شعرك معًا، لأن زيت العصفر يشجع على إنتاج السيراميد ، فإنه يعزز نعومة وقوة الشعر وممتاز في مساعدة الشعر على التعافي من آثار التلوين باستخدام صبغات الشعر الكيميائية.يمكن استخدامه كبلسم عن طريق وضعه على الشعر المغسول والممشط وتدليكه بأطراف الأصابع في فروة الرأس، يمكن استخدام المشط للمساعدة في توزيع الزيت بالتساوي من الجذور إلى الأطراف، يمكن ترك هذا البلسم في الشعر لمدة 45-60 دقيقة قبل غسله جيدًا بشامبو طبيعي.بإتباع هذا الإجراء مرة واحدة على الأقل في الأسبوع سيجعل الشعر ناعمًا ولامعًا ومغذيًا وصحيًا.زيت نبات القرطم:يمكن استخدامه كزيت حامل خفيف غير دهني للتدليك أو الاستحمام بالزيوت العطرية، ما عليك سوى اختيار الزيوت العطرية المفضلة لديك ، وخففها واستخدمها في تدليك متجدد وتجديد أو حمام استرخاء وتغذية، يمكن أيضًا وضع زيت القرطم مباشرة على الجلد أو الشعر كمرطب، يمكن أيضًا استخدام زيت القرطم في مستحضرات البشرة والشعر الطبيعية المصنوعة منزليًا.العصفر من النباتات المعروفة باستخداماتها الكثيرة، وخصوصاً زيتها.. يتمتّع العصفر بفوائد غذائية كبيرة منها: قدرته الفعّالة على خفض مستوى الكوليسترول في الدم، التحكّم في مرض السكري، المساعدة في إنقاص الوزن، تحسين صحة الشعر، تعزيز صحة الجلد، الحدّ من أعراض الدورة الشهرية، السيطرة على تقلّصات العضلات، وتحسين صحة الجهاز المناعي.حول فوائد العصفر للنساء، أنه غني بالدهون الأحادية غير المشبّعة، والتي تساعد في الحماية من أمراض القلب، عكس الدهون المشبّعة الموجودة في اللحوم والألبان، والتي ترتبط بزيادة معدّلات الكوليسترول الضارّة في الجسم.تعمل الدهون الأحادية غير المشبّعة على تقليل الكوليسترول الضارّ في مجرى الدم، والذي يمكن أن يؤدي إلى تراكم الترسّبات في الشرايين وتضييقها، وهذا يتسبّب في سهولة الإصابة بالجلطات وحدوث نوبات قلبية أو سكتات دماغية.8 فوائد العصفر للنساء في الآتي:1- صحة القلب :يعمل العصفر على خفض الدهون في منطقة البطن، ويساهم في رفع أنسجة العضلات، كما يقوم بخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.يحتوي على حمض اللينوليك، وهو من الدهون غير المشبّعة التي تمنع أمراض القلب والأوعية الدموية .2- الوقاية من السكري:العصفر خيار صحي لمريضات السكري؛ للمساعدة في إدارة نسبة السكر في الدم؛ لأنه يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 6 الدهنية، وهي العنصر المسؤول عن التحكّم في السكر، ويمنع فرص الإصابة به.3- السمنة :من المفيد بالنسبة للنساء اللواتي يعانين من السمنة، تجربة العصفر لأنه غني بأحماض أوميغا 6 الدهنية، التي تساعدهن على حرق دهون الجسم.تقوم أحماض أوميجا 6 الدهنية على حرق دهون الجسم بدلاً من تخزينها، وهذا يجعل للعصفر قيمة غذائية جيدة.. يمكنكِ استخدام زيت العصفر في تجهيز وصفات الطعام المختلفة؛ بدلاً من الزيوت النباتية الأخرى، وبدون تعديل نظامكِ الغذائي.تابعي المزيد: أسباب ظهور الكدمات المفاجئة في الجسم4- الشعرالعصفر غني بحمض الأوليك، وهو عنصر مفيد جداً لفروة وجذور الشعر، يعمل على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، وتحفيز نمو الشعر وزيادة قوة المسام.5- صحة الجلديحتوي العصفر على حمض اللينوليك، الذي يقوم بتحسين مظهر الجلد.. يمكن للنساء مزج حمض اللينوليك مع الزهم للتخفيف من نشاط المسام وحب الشباب والرؤوس السوداء.6- الدورة الشهريةبالنسبة للنساء اللواتي يعانين من فترات حيض مؤلمة وغير مريحة، يمكن أن يكون العصفر من العناصر المفيدة لهن؛ لأن حمض اللينوليك ينظّم البروستاجلاندين في الجسم، الذي يمكن أن يتسبب في حدوث تقلّبات هرمونية وأعراض صحية أثناء الدورة الشهرية.. بذلك يقلّل العصفر من شدّة أعراض الدورة الشهرية، ويعمل على تنظيمها تماماً مثل المكمّلات الهرمونية، من دون أية آثار جانبية خطيرة.7- مناعة الجسميحتوي العصفر على أحماض أوميغا 6 الدهنية، ويساهم بتنظيم وظائف البروستاجلاندين، وهو الهرمون الذي يساعد الجسم على تحسين وظائفه من خلال تقوية الجهاز المناعي وحماية الجسم.8- الضعفيحتوي العصفر على الفوسفور، الذي يقضي على الأمراض المختلفة، ومنها: تنميل وضعف العضلات والتعب، يجب أن يحتوي الجسم على كمية كافية من الفوسفور للمحافظة على النشاط ومستوى اللياقة البدنية.فوائد صحية منوّعة للعصفر :- العصفر مصدر ممتاز لفيتامين H، وهو من المواد المضادّة للأكسدة التي تساعد في حماية خلايا الجسم من التلف، بسبب الجذور الحرّة والتعرّض لأشعة الشمس وغيرها من الملوّثات الأخرى.- نحتاج أيضاً إلى فيتامين H للحصول على جهاز مناعي قوي، كما أن العناصر الغذائية الأخرى في العصفر، تلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على الشرايين خالية من الترسّبات.- تساعد زهور العصفر على خفض فرص الإصابة بأمراض القلب التاجية، وخفض مستوى الكوليسترول الضارّ في الجسم.- العصفر مضادّ للجراثيم ومسكّن ومضادّ للالتهابات، ومنشّط للدورة الدموية.- يستخدم العصفر كعلاج لالتهاب الفم والأورام.- يساهم مسحوق العصفر في تقليل التهابات الجلد، الكدمات والجروح.- تستخدم بذور العصفر في علاج أورام الروماتيزم والتهاب الكبد.- يساعد العصفر بعد الولادة في تهدئة ألم المفاصل، ومعالجة ألم البطن.- يمكن استخدام زيت العصفر لتنظيف الجروح.- تستخدم أزهار العصفر في الشاي لمعالجة البلغم والحمى، وتوفير الراحة من الطفح الجلدي، وتعزيز وظائف الكبد.