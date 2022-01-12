كشفت خيانته.. بريطانية تبدع في انتقامها

أبدعت شابة بريطانية في انتقامها من صديقها، الذي اكتشفت ذات ليلة أنه يخونها، فدخلت إلى حسابه في موقع "أمازون" واشترت أفلاما بقيمة نحو 700 دولار، وأمضت لياليها تشاهدها وتضحك.
كانت لورين ليلي وناثان سميث معا لأكثر من عامين، وذات يوم دفعها شعور داخلي للاعتقاد أنه يخونها، فقامت بتفتيش هاتفه وتأكدت أنه غير مخلص لها، وفقا لصحيفة "الميرور" البريطانية.
وعلى إثر ذلك، طردته من المنزل، وتخلصت من كل متعلقاته، ثم عانت لأيام من حزن شديد وبكاء مستمر لتدرك فجأة أنه لا يزال بإمكانها الدخول إلى حسابه الشخصي في موقع "أمازون" للتبضع، كما كانت تعمل ذلك قبل انفصالهما.
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