كشفت خيانته.. بريطانية تبدع في انتقامها

آخر الأخباراخبار منوعة › كشفت خيانته.. بريطانية تبدع في انتقامها

صورة الخبر: كشفت خيانته.. بريطانية تبدع في انتقامها
كشفت خيانته.. بريطانية تبدع في انتقامها

أبدعت شابة بريطانية في انتقامها من صديقها، الذي اكتشفت ذات ليلة أنه يخونها، فدخلت إلى حسابه في موقع "أمازون" واشترت أفلاما بقيمة نحو 700 دولار، وأمضت لياليها تشاهدها وتضحك.

كانت لورين ليلي وناثان سميث معا لأكثر من عامين، وذات يوم دفعها شعور داخلي للاعتقاد أنه يخونها، فقامت بتفتيش هاتفه وتأكدت أنه غير مخلص لها، وفقا لصحيفة "الميرور" البريطانية.

وعلى إثر ذلك، طردته من المنزل، وتخلصت من كل متعلقاته، ثم عانت لأيام من حزن شديد وبكاء مستمر لتدرك فجأة أنه لا يزال بإمكانها الدخول إلى حسابه الشخصي في موقع "أمازون" للتبضع، كما كانت تعمل ذلك قبل انفصالهما.

فقررت الشابة (29 عاما)، التي تعمل ممرضة، الانتقام من صديقها الخائن، فدخلت على حسابه في "أمازون برايم" واشترت بمبلغ 500 جنيه استرليني (نحو 700 دولار أميركي)، العديد من الأفلام ثم جلست في السرير تشاهدها وتضحك لشدة انتقامها.

وقالت لورين إنها "طريقة إبداعية للانتقام من شخص ما. لقد استمتعت بفعل ذلك. سأخبر أحفادي عن ذلك بالتأكيد. اعتقدت أنه صحيح، اشتريت العديد من الأفلام التي تحمل عناوين الخداع أو عدم الاحترام. اشتريت (الغشاش) و(المخادع) و(غير المستحق) و(الكذاب). كانت كلها أسماء أفلام بوليوود".

وأضافت: "كنت جالسة في الفراش أبكي وأضحك. انتهى بي الأمر بتجميع أفلام بقيمة 500 جنيه إسترليني، قبل أن يتنبه لذلك ويحذفني من حق الدخول لحسابه في أمازون".

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على كشفت خيانته.. بريطانية تبدع في انتقامها

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
44862

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager