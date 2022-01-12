ارتفاع الكثبان الثلجية في جبال جورجيا 4 أمتار (صور+فيديو)

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صورة الخبر: ارتفاع الكثبان الثلجية في جبال جورجيا 4 أمتار (صور+فيديو)
ارتفاع الكثبان الثلجية في جبال جورجيا 4 أمتار (صور+فيديو)

بلغ ارتفاع الكثبان الثلجية بعد تساقط الثلوج الغزيرة في قرية (بخمارا) الواقعة في منطقة (غوريا) الجبلية الجورجية 4 أمتار.

وبدأ السكان المحليون بتبادل الصور الفوتوغرافية بهذا الشأن على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأظهرت الصور الفوتوغرافية أن الكثبان الثلجية قد أغلقت أبواب ونوافذ المنازل. وطالب السكان في مجموعة "بخمارا" التي شكلوها على "فيسبوك" من السلطة المحلية البدء في تنظيف القرية من الثلج. ويشكو بعضهم من أن الثلوج قد ألحقت أضرارا بالشرفات الأمامية والبنية التحتية المحيطة.

وتعاني مناطق أوزورغيتي، لانتشوتي، تشوخاتاوري الجبلية الجورجية من انقطاع الكهرباء. وقد أعلنت شركة Energo-pro Georgia الجورجية أنها تمكنت من توصيل الكهرباء إلى بعض القرى وقالت أن الإمداد بالكهرباء في بقية القرى سيستأنف بعد قليل.

المصدر: روسيا اليوم

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