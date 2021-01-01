تنبيهات عاجلة لـ طلاب الثانوية العامة بشأن استمارات التقدم للامتحانات

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صورة الخبر: طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أصدرت المدارس الثانوية تنبيهات عاجلة لجميع طلاب الثانوية العامة في جميع محافظات الجمهورية ، بشأن الاستمارة الالكترونية للتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 .

تمثلت التنبيهات التي تلقاها طلاب الثانوية العامة والواجب اتباعها قبل طباعة الاستمارة الالكترونية للتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 فيما يلي :

-التأكد من أن تاريخ الاستمارة 2021 / 2022
-مراجعة الاسم ليكون اسم الطالب كما هو مدون بشهادة ميلاده

-لابد ان يكون مع الطالب صورة شهادة ميلاده لمراجعة الاسم والرقم القومي ومحل الميلاد ومحافظة الميلاد قبل طباعة الاستمارة
-مراجعة الشعبة واللغة الثانية والديانة قبل طباعة الاستمارة
-مراجعة مواد التخصص اسفل الاستمارة

-الصورة المطبوعة على الاستمارة لابد أن تكون هي نفس الصورة التي ستقدم مع الاستمارة الورقية ( مطلوب 6 صور 4×6 خلفية بيضاء)
- أن يكون عنوان الطالب المدون على الاستمارة هو نفس العنوان المدون ببطاقته الشخصية
- مطلوب واحد صورة ضوئية للبطاقة الشخصية للطالب وكذلك صورة بطاقة ولي امره
- أن تكون جميع جميع البيانات الخاصة بالطالب المدونة على الاستمارة سليمة دون ادنى خطأ

-اذا وجد خطأ بأي بيان بالاستمارة الالكترونية على الطالب عدم طباعتها والتوجه فورا لحجرة الارشاد التعليمي في المدرسة
-طباعة الاستمارة مسئولية الطالب و ولي امره لانها تطبع بمعرفته من على التابلت الخاص بالطالب لذلك اذا وجد خطأ عليه التوجه لحجرة الارشاد التعليمي لتصحيح الخطأ على الموقع قبل الطباعة
-قبل تسليم الاستمارة على الطالب و ولي امره التوقيع عليها في المكان المخصص لكلا منهما امام اعضاء حجرة الارشاد التعليمي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة تسجيل استمارات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم ، بدءا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 25 يناير 2022 .
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على طلاب الثانوية العامة ضرورة حفظ البيانات وطباعتها بكافة مشتملاتها .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن آخر موعد لـ تسجيل الاستمارة الالكترونية لـ التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم يوم الخميس 24 فبراير 2022 .

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار عقد الامتحانات ورقيا وليس إلكترونيا الذي تم اتخاذه في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، لن يطبق على امتحانات الثانوية العامة 2022 (امتحانات الصف الثالث الثانوي ) .

المصدر: elbalad

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