تنبيهات عاجلة لـ طلاب الثانوية العامة بشأن استمارات التقدم للامتحانات



طلاب الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة

أصدرت المدارس الثانوية تنبيهات عاجلة لجميع طلاب الثانوية العامة في جميع محافظات الجمهورية ، بشأن الاستمارة الالكترونية للتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 .



تمثلت التنبيهات التي تلقاها طلاب الثانوية العامة والواجب اتباعها قبل طباعة الاستمارة الالكترونية للتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 فيما يلي :



-التأكد من أن تاريخ الاستمارة 2021 / 2022

-مراجعة الاسم ليكون اسم الطالب كما هو مدون بشهادة ميلاده

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-لابد ان يكون مع الطالب صورة شهادة ميلاده لمراجعة الاسم والرقم القومي ومحل الميلاد ومحافظة الميلاد قبل طباعة الاستمارة-مراجعة الشعبة واللغة الثانية والديانة قبل طباعة الاستمارة-مراجعة مواد التخصص اسفل الاستمارة-الصورة المطبوعة على الاستمارة لابد أن تكون هي نفس الصورة التي ستقدم مع الاستمارة الورقية ( مطلوب 6 صور 4×6 خلفية بيضاء)- أن يكون عنوان الطالب المدون على الاستمارة هو نفس العنوان المدون ببطاقته الشخصية- مطلوب واحد صورة ضوئية للبطاقة الشخصية للطالب وكذلك صورة بطاقة ولي امره- أن تكون جميع جميع البيانات الخاصة بالطالب المدونة على الاستمارة سليمة دون ادنى خطأ-اذا وجد خطأ بأي بيان بالاستمارة الالكترونية على الطالب عدم طباعتها والتوجه فورا لحجرة الارشاد التعليمي في المدرسة-طباعة الاستمارة مسئولية الطالب و ولي امره لانها تطبع بمعرفته من على التابلت الخاص بالطالب لذلك اذا وجد خطأ عليه التوجه لحجرة الارشاد التعليمي لتصحيح الخطأ على الموقع قبل الطباعة-قبل تسليم الاستمارة على الطالب و ولي امره التوقيع عليها في المكان المخصص لكلا منهما امام اعضاء حجرة الارشاد التعليميقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة تسجيل استمارات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم ، بدءا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 25 يناير 2022 .وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على طلاب الثانوية العامة ضرورة حفظ البيانات وطباعتها بكافة مشتملاتها .وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن آخر موعد لـ تسجيل الاستمارة الالكترونية لـ التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم يوم الخميس 24 فبراير 2022 .وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار عقد الامتحانات ورقيا وليس إلكترونيا الذي تم اتخاذه في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، لن يطبق على امتحانات الثانوية العامة 2022 (امتحانات الصف الثالث الثانوي ) .