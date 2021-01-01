نقيب المحامين يشكل لجنة للتحقيق في أحداث النادى النهري

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ قرارًا بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة، لتتولى التحقيق فى الأحداث التي وقعت بمقر النقابة العامة بالنادى النهري .
وجاء نصه كالتالي: بعد الإطلاع على قانون المحاماة وعلى ما تناهى من معلومات عن خروقات للنظام والقواعد المتبعة فى مقر النقابة العامة بالنادى النهرى ولما كان ما حدث فى هذه الخروقات ، من ثلاثة ينتمون إلى عضوية مجلس النقابة العامة ، يهدد الكيان كله ، والنظام النقابى ، ويزرع الفتنة ، ويخل بكل القيم .
وتم تشكل لجنة تحقيق من المحامين الآتين بعد :ـ
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