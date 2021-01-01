خزينة الزمالك تنتعش بـ 216 مليون جنيه



المستشار مرتضى منصور المستشار مرتضى منصور

نجح المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى الحصول على موافقة د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية على منحه خطابا رسميا يمكنه من الموافقة على تأجير مقر البنك التجارى الدولى لمدة طويلة مستندا على موافقة الجمعية العمومية للقلعة البيضاء على ذلك .. الأمر الذى سينعش الخزينة البيضاء بـ200 مليون جنيه خلال الأيام القادمة فى" ضربة معلم " ستساهم بشكل كبير فى إنهاء الأزمة المالية .



كما تنتعش خزينة نادى الزمالك بمليون دولار أى ما يقرب من 16 مليون جنيه مصرى قيمة انتقال مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق لصفوف التعاون السعودى لمدة 3 سنوات ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



ويحصل الزمالك على 16 مليون جنيه قيمة صفقة انتقال اللاعب للفريق السعودى حيث سدد التعاون نصف مليون دولار.. فيما تحمل مصطفى فتحى نصف مليون دولار آخر حتى يتمكن من الرحيل والانتقال لفريق التعاون.

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وقام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بصرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للاعبى فريق الكرة منذ أكثر من 6 أشهر.. ولم يتوقف الأمر عند صرف جميع مستحقات اللاعبين والجهاز الفنى بعدما فتح مسئولو الزمالك خط المفاوضات مع جميع اللاعبين الذين تنتهى عقودهم مع النادى بنهاية الموسم الجارى بهدف تجديد تعاقدهم وإنهاء هذا الملف وفقا لشروط النادى وإمكانياته دون الرضوخ لاى محاولات بإبتزاز النادى ماليا فى عقود خيالية .وتعد أزمة مستحقات الدولى المغربى أشرف بن شرقى فى مقدمة الملفات الصعبة التى نجح مرتضى منصور بإجتيازها بعد وضع 12 مليون جنيه فى حساب اللاعب البنكى " فى ضربة معلم " ليفوت الفرصة أمامه لفسخ عقده فى يناير الجارى خاصة أن مستحقاته المتأخرة لم يحصل عليها منذ 6 أشهر فى عهد لجنة حسين لبيب ليفتح الباب من جديد للتفاوض على تجديد عقده خاصة أن اللاعب فجر مفاجأة بضرورة ضمان نجاح مرتضى فى الإنتخابات القادمة لكى يوقع على عقده الجديد وهو ما قد يجعله ينتظر لفبراير المقبل لحسم أمره.كما أنهى مسئولو الزمالك الاتفاق مع حازم إمام ظهير أيمن الفريق لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجارى.وعقد مسئولو الزمالك عدة جلسات مع طارق حامد لاعب وسط الفريق لتجديد تعاقده لمدة عامين مقبلين حتى 2024 وأبدى اللاعب ترحيبه بالتجديد والاستمرار داخل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة لكن الامر يتعلق ببعض الأمور المالية التى سيتم الاتفاق عليها خاصة وان اللاعب تلقى عرضاَ مغريا من مسئولى بيراميدز .