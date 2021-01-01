تحذير جديد من الأرصاد لمحافظة الإسكندرية ومدن البحر المتوسط

أصدرت إدارة التنبؤات البحرية التابعة لإدارة التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، منشورا تحذيريا، جديدًا حول الملاحة البحرية في البحر المتوسط، يومي الأربعاء والخميس، القادمين.
وقالت إدارة التنبؤات والإنذار المبكر التابعة لـ هيئة الأرصاد، إن البحر المتوسط، سوف يشهد نشاط للرياح الشمالية الغربية، يومي الأربعاء والخميس، المقبلين، تتسبب في اضطراب الملاحة البحرية، وتؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة الممطرة والرعدية هناك.
وبحسب تحذيرات هيئة الأرصاد، يصل ارتفاع الأمواج خلال يومي الأربعاء والخميس إلى 5 أمتار وفي بعض الأوقات سوف يصل إلى 5 أمتار ونصف، وسرعة الرياح تصل إلى 35كم/س، والرؤية الأفقية تتراوح ما بين متر إلى 3 أمتار .
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