تحذير جديد من الأرصاد لمحافظة الإسكندرية ومدن البحر المتوسط

آخر الأخباراخبار مصر › تحذير جديد من الأرصاد لمحافظة الإسكندرية ومدن البحر المتوسط

صورة الخبر: نشاط للرياح الشمالية الغربية
نشاط للرياح الشمالية الغربية

أصدرت إدارة التنبؤات البحرية التابعة لإدارة التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، منشورا تحذيريا، جديدًا حول الملاحة البحرية في البحر المتوسط، يومي الأربعاء والخميس، القادمين.

وقالت إدارة التنبؤات والإنذار المبكر التابعة لـ هيئة الأرصاد، إن البحر المتوسط، سوف يشهد نشاط للرياح الشمالية الغربية، يومي الأربعاء والخميس، المقبلين، تتسبب في اضطراب الملاحة البحرية، وتؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة الممطرة والرعدية هناك.

وبحسب تحذيرات هيئة الأرصاد، يصل ارتفاع الأمواج خلال يومي الأربعاء والخميس إلى 5 أمتار وفي بعض الأوقات سوف يصل إلى 5 أمتار ونصف، وسرعة الرياح تصل إلى 35كم/س، والرؤية الأفقية تتراوح ما بين متر إلى 3 أمتار .

وبحسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فأن موجة البرد الشديدة التي تعيشها محافظات الجمهورية مستمرة حتى نهاية شهر يناير.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة متوقع انخفاضها من درجتين إلى ثلاثة درجات يومي الأربعاء والخميس القادم، وهناك فرص لتكون الشبورة ليست كثيرة في الفترة المقبلة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم ، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 14 للعظمى والصغرى 7
السواحل الشمالية 14 للعظمى والصغرى 8
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 20 للعظمى والصغرى 13
شمال الصعيد 15 للعظمى والصغرى 5
جنوب الصعيد 19 للعظمى والصغرى 7.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تحذير جديد من الأرصاد لمحافظة الإسكندرية ومدن البحر المتوسط

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
17148

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager