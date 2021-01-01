تحذير جديد من الأرصاد لمحافظة الإسكندرية ومدن البحر المتوسط



نشاط للرياح الشمالية الغربية نشاط للرياح الشمالية الغربية

أصدرت إدارة التنبؤات البحرية التابعة لإدارة التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، منشورا تحذيريا، جديدًا حول الملاحة البحرية في البحر المتوسط، يومي الأربعاء والخميس، القادمين.



وقالت إدارة التنبؤات والإنذار المبكر التابعة لـ هيئة الأرصاد، إن البحر المتوسط، سوف يشهد نشاط للرياح الشمالية الغربية، يومي الأربعاء والخميس، المقبلين، تتسبب في اضطراب الملاحة البحرية، وتؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة الممطرة والرعدية هناك.



وبحسب تحذيرات هيئة الأرصاد، يصل ارتفاع الأمواج خلال يومي الأربعاء والخميس إلى 5 أمتار وفي بعض الأوقات سوف يصل إلى 5 أمتار ونصف، وسرعة الرياح تصل إلى 35كم/س، والرؤية الأفقية تتراوح ما بين متر إلى 3 أمتار .

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وبحسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فأن موجة البرد الشديدة التي تعيشها محافظات الجمهورية مستمرة حتى نهاية شهر يناير.وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة متوقع انخفاضها من درجتين إلى ثلاثة درجات يومي الأربعاء والخميس القادم، وهناك فرص لتكون الشبورة ليست كثيرة في الفترة المقبلة.أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم ، تكون كالتالي:القاهرة الكبرى والوجه البحري 14 للعظمى والصغرى 7السواحل الشمالية 14 للعظمى والصغرى 8جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 20 للعظمى والصغرى 13شمال الصعيد 15 للعظمى والصغرى 5جنوب الصعيد 19 للعظمى والصغرى 7.