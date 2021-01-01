

تطبيقات تكنولوجية لفهم الجمل العربية المنطوقة باللهجة العامية وترجمتها للغات أخرى تطبيقات تكنولوجية لفهم الجمل العربية المنطوقة باللهجة العامية وترجمتها للغات أخرى

استمع الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى شرح تفصيلى حول مشروع معالجة اللغات الطبيعية في مركز الابتكار التطبيقي؛ حيث يهدف المشروع البحثى التنموى إلى استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى لتوفير حلول تقنية قادرة على فهم الجمل العربية المنطوقة باللهجة العامية المصرية وترجمتها إلى جمل منطوقة بلغات أخرى (مثل الصينية والانجليزية) والعكس



وتم الانتهاء من تدريب فريق العمل على أحدث الأساليب المستخدمة عالميا في مجالات التعرف عل الكلمات المنطوقة والترجمة الآلية بين اللغات وجارى العمل حاليًا على تدريب نظام الترجمة متعدد اللغات (Multilingual Machine Translation) وتطوير نظام التعرف الآلى على الكلام المنطوق بالعامية المصرية بلهجاتها المختلفة (Automatic Speech Recognition) وتطبيقات توليد الكلام آلياً بتلك اللهجات (Text to Speech Synthesis).



واطلع الدكتور عمرو طلعت خلال زيارته للمركز على أبرز ما تم تنفيذه في مشروع الحاسب فائق القدرة حيث تم تشغيل الحاسب فائق القدرة المؤهل للتعامل مع التطبيقات العملاقة التي تتطلب قدرة حسابية فائقة وكمية بيانات ضخمة.

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ويضم الحاسب أيضا 48 وحدة معالجة GPU حديثة تلائم احتياجات تطبيقات الذكاء الاصطناعى وبصفة خاصة تلك التي تستخدم طرق التعلم العميق للآلة.هذا ويقوم مهندسو المركز بالمهام الفنية لتشغيل الجهاز وبناء وتطوير أنظمة مماثلة تناسب التدريب واجراء التجارب.