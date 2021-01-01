

هاتف جديد قد يتصدر مبيعات الأجهزة الذكية هذا العام هاتف جديد قد يتصدر مبيعات الأجهزة الذكية هذا العام

من بين الهواتف الذي يتوقع لها أن تلقى رواجا كبيرا في الأسواق العالمية هذا العام سيكون هاتف nubia Z40 Pro نظرا لسعره المنافس ومواصفاته الممتازة.



وحصل الهاتف على هيكل مصنوع من المعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، بأبعاد (161.8/73/8.5) ملم، وزنه 198 غ.



وجهّز بشاشة AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، معدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا، ترددها 120 هيرتزا.

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ويضمن أداءه الممتاز نظام تشغيل Android 11 مع واجهات nubia UI 9، ومعالج Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت رباعية العدسة بدقة (64+64+64+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل.وزودته ZTE بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 3.1، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 60 واطا.