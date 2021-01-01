

قطع في الكابل البحري الدولي وتأثر جميع خدمات الإنترنت في الكويت قطع في الكابل البحري الدولي وتأثر جميع خدمات الإنترنت في الكويت

أعلنت الهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات الكويتية عن تعرض الكابل البحري الدولي «فالكون» التابع لشركة جي سي اكس «GCX» لقطع خارج المياه الإقليمية الكويتية ما أدى إلى تعطل في بعض الدوائر الدولية العاملة على الكابل والمستخدمة من قبل الشركات مزودي ومقدمي خدمات الإنترنت في البلاد.



وتابعت الهيئة الكويتية في بيان على حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، أنها تتابع مع شركة الكابل الدولي GCX أولًا بأول لمعرفة مايتم اتخاذه من إجراءات من قبل الشركة لإصلاح القطع والمدة المطلوبة للإنتهاء من هذه الإجراءات.



