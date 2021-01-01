وحش قادم.. ريلمي تتحدى سامسونج وشاومي بهاتف جديد

يبدو أن شركة ريلمي ستتفوق على كبرى شركات هواتف الأندرويد متمثلة في سامسونج وشاومى، فبعد إطلاق هاتف Realme GT Neo2 العملاق منذ أسابيع قليلة، تستعد الشركة لإطلاق وحش قادم وهو هاتف Realme GT Neo 3 .
وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هاتف ريلمي القادم Realme GT Neo 3 ، قد تم رصده على منصة TENAA ، برقم كود RMX3475 ، مع عدد من المواصفات المتميزة أبرزها البطارية وذاكرة الوصول العشوائي.
ويأتى يحتوي هاتف ريلمي Realme GT Neo 3، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض Full HD+، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة جيدة للمياه والغبار، مع طبقة حماية للشاشة ضد الكسر أو الخدش.
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