

وحش قادم.. ريلمي تتحدى سامسونج وشاومي بهاتف جديد وحش قادم.. ريلمي تتحدى سامسونج وشاومي بهاتف جديد

يبدو أن شركة ريلمي ستتفوق على كبرى شركات هواتف الأندرويد متمثلة في سامسونج وشاومى، فبعد إطلاق هاتف Realme GT Neo2 العملاق منذ أسابيع قليلة، تستعد الشركة لإطلاق وحش قادم وهو هاتف Realme GT Neo 3 .



وبحسب موقع Gadgets 360 فإن هاتف ريلمي القادم Realme GT Neo 3 ، قد تم رصده على منصة TENAA ، برقم كود RMX3475 ، مع عدد من المواصفات المتميزة أبرزها البطارية وذاكرة الوصول العشوائي.



ويأتى يحتوي هاتف ريلمي Realme GT Neo 3، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض Full HD+، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة جيدة للمياه والغبار، مع طبقة حماية للشاشة ضد الكسر أو الخدش.

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وسيقدم هاتف ريلمي Realme GT Neo 3، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط السيفلى وإجراء مكالمات الفيديو.وسيحتوى هاتف ريلمي Realme GT Neo 3، ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط، وتدعى الشركة أن التقنية تشحن الهاتف من 0 إلى 100٪ في حوالى 36 دقيقة.وسيعمل هاتف ريلمي Realme GT Neo 3، بمعالج من شركة كوالكوم لم يتم تحديده ، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد 12.