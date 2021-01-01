

لينوفو تطلق أحدث هواتفها للألعاب بمواصفات خارقة لينوفو تطلق أحدث هواتفها للألعاب بمواصفات خارقة

شوقت شركة لينوفو Lenovo، للإمكانيات والمرفقات الرئيسية التي سيقدمها هاتف الألعاب المرتقب Legion Y90، عبر منشورين على موقع ويبو Weibo الصيني مما يؤكد على المواصفات التي كشفتها التسريبات في وقت سابق اليوم.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت أحدث التسريبات المواصفات الكاملة لـ هاتف الألعاب Lenovo Legion Y90 الجديد من لينوفو، مما يمنحنا المزيد من المعلومات حول الجهاز المزعوم الذي من المحتمل أن يتم الإعلان عنه في شهرمارس المقبل.



مواصفات هاتف لينوفو Legion Y90

قد يعجبك أيضا...

وتبعا للمعلومات المسربة، زودت لينوفو هاتف الألعاب المرتقب Legion Y90، بشاشة من نوع AMOLED ، بقياس 6.92 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 144 هرتزا، مع معدل أخذ عينات يعمل باللمس 720 هرتزا.وسيتميز هاتف لينوفو Legion Y90، بمحركات اهتزاز ثنائية المحور X وتصميم خلفي متماثل مشابه لسلسلة العام الماضي Legion 2، كما يمتاز بمرفقات بمفاتيح ميكانيكية تحاكي تلك الموجودة في فأرة الألعاب ويتم تصنيفها عند 3 ملايين ضغطة، مع مشغلات تتمتع بزمن انتقال منخفض وتخضع لتخطيط مخصص في ألعاب مختلفة.ومن المتوقع أن يتم إطلاق هاتف الألعاب Legion Y90 الجديد، مع الجيل الأول من شرائح كوالكوم سناب دراجون الأحدث من نوع Snapdragon 8 Gen 1، كما سينطلق الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 18 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.وسيحزم هاتف لينوفو Legion Y90، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع 68 وات، ومن المحتمل أن ينطلق طراز الألعاب الجديد مع إصدار Pro، يوم 23 مارس المقبل، حيث لمحت الشركة الصينية لتاريخ الإطلاق ضمن الملصقات التشويقية التي شاركاتها عبر موقع ويبو.