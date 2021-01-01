

كل ما تريد معرفته عن اللوحة الأم في الكمبيوتر ومكوناتها وكيفية الحفاظ عليها كل ما تريد معرفته عن اللوحة الأم في الكمبيوتر ومكوناتها وكيفية الحفاظ عليها

اللوحة الأم هي المكون الرئيسي في نظام الكمبيوتر والتي تستخدم لربط جميع مكونات نظام الكمبيوتر حتى تتمكن من أداء العديد من المهام والوظائف في النظام، وتعتبر اللوحة الأم بمثابة العمود الفقري للنظام حيث يتم توصيل جميع المكونات بلوحة دائرة كهربائية واحدة لأداء وظائفها.



وبحسب موقع EDUCBA فإن الكثيرين من مستخدمى الكمبيوتر واللاب توب لايعرفون تماما ما هى اللوحة الأم وأهميتها رغم أنها تعتبر أهم شئ في الجهاز ويجب المحافظة عليها، وفيما يلى نعرض ما هي أهم مكونات اللوحة الأم وكيفية الحفاظ عليها :



ما هى اللوحة الأم في الكمبيوتر أو اللاب توب ؟

Wifi antenas for mobo... - Networking - Linus Tech Tipsكل ما تريد معرفته عن اللوحة الأم في الكمبيوتر ومكوناتها وكيفية الحفاظ عليها

يتم تعريف اللوحة الأم على أنها لوحة دائرة لنظام الكمبيوتر ، وتسمى أيضًا اللوحة الرئيسية، وتعتبر أكبر مكون في نظام الكمبيوتر حيث تتحكم اللوحة الأم في جميع مكونات نظام الكمبيوتر وتنشئ رابطًا بين جميع المكونات.

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ويتم توصيل مكونات مختلفة مثل ROM و CPU و الذاكرة العشوائية، وفتحات PCI ومنافذ USB ومكونات أخرى، كما يتم توصيل جهاز التحكم أيضًا باللوحة الأم مثل الأقراص الثابتة والماوس ولوحة المفاتيح.أهم مكونات اللوحة الأم1. لوحة المفاتيح والفأرةيوجد نوعان أساسيان من موصلات الماوس ولوحة المفاتيح، حيث يُعرف الموصل الأول باسم PS / 2 ويُعرف الموصل الثاني باسم USB.2. منفذ (USB)يستخدم منفذ USB لتوصيل نظام الكمبيوتر، حيث يوجد في نظام الكمبيوتر أنواع مختلفة من الأجهزة المتصلة بمنفذ USB مثل لوحة المفاتيح والماوس والكاميرا والماسح الضوئي والطابعات ويعتبر الاستخدام الرئيسي لمنفذ USB هو توصيل الأجهزة الطرفية باللوحة الأم للكمبيوتر.3. رقاقة وحدة المعالجة المركزية أو CPUوحدة المعالجة المركزية هي المعالج الذي يتحكم في جميع وظائف نظام الكمبيوتر، ويتم التحكم في التدفق الإجمالي للمهمة والوظائف بواسطة وحدة المعالجة المركزية، وبالنسبة لنظام الكمبيوتر ، تسمى وحدة المعالجة المركزية دماغ نظام الكمبيوتر.4. وحدة معالجة الرسوميات أو GPUوهى اختصار ل Graphical Processing Unit وتتعامل بشكل أساسي مع البيانات الجرافيكية و توفيرها بدقة عالية، مثل تلك الموجودة فى الألعاب والأفلام والفيديوهات والصور فتشغيل الأفلام والألعاب الثقيلة بجرافيك عالي تحتاج إلى وحدة GPU قوية لمعالجة البيانات الجرافيكية لتوفير الفيديوهات بدقة عالية مثل 4K ، ومن أهم الشركات المصنعة لـ GPU شركات Nvidia وIntel .5. ذاكرة الوصول العشوائيتعتبر ذاكرة الوصول العشوائي RAM في نظام الكمبيوتر، هى المسئولة عن حفظ الأعداد لا نهائية من المعلومات، في نظام الكمبيوتر العام ، كما أنها يعين كم من المساحة تستطيع البرامج استغلالها للتشغيل، وتعرف بالذاكرة المؤقتة التى تساعد الكمبيوتر في تخزين البيانات عند انقطاع التيار عنه.6. وحدة المعالج المسرع أو APUوهى اختصار ل Accelerated Processing Unit ، وتجمع وحدة المعالجة المركزية CPU إلى جانب وحدة معالجة الرسومات GPU على رقاقة واحدة بقالب واحد، والهدف منها هو توفير رقاقة واحدة قادرة على تشغيل كل شيء دون الحاجة لبطاقة رسومية منفصلة، ويعد هدفها الأساسي الاستنغاء عن المعالج الرسومي المدمج بداخل الأجهزة ولكن مع الوقت تغير هذا المفهوم ليصبح مركزًا اكثر حول إمكانية الاستغناء عن شراء بطاقة رسومية ذات معدل منخفضة.وظائف واستخدامات اللوحة الأموتعتبر اللوحة الأم جهازًا مكلفًا ، وبمجرد تعرضها للتلف ، يحتاج المستخدم إلى إنفاق الكثير من المال لشراء لوحة أم جديدة لنظام الكمبيوتر، حيث أن اللوحة الأم هي جهاز مركزي حيث يتم توصيل جميع الأجهزة والحفاظ على التدفق في نظام الكمبيوتر.واللوحة الأم هي نوع من لوحات الدوائر الكهربائية المثبتة في نظام الكمبيوتر حيث يتم توصيل جميع مكونات نظام الكمبيوتر وتعد اللوحة الأم بمثابة العمود الفقري لنظام الكمبيوتر. توجد تشكيلات مختلفة للوحة الأم يمكن تمييزها بناءً على الميزانية والاحتياجات والمتطلبات والسرعة، وتعتبر اللوحة الأم بمثابة محور مركزي حيث يتم توصيل جميع أجهزة الكمبيوتر المختلفة بها.المحافظة على اللوحة الأم في الكمبيوتر أو اللاب توبتجنب الأضرار الكهربائيةيحدث التلف الكهربائي بشكل عام أثناء صيانة الكمبيوتر بما في ذلك تركيب أحدث الأجهزة الطرفية.تجنب تعرض اللوحة الأم للمياهيمكن أن تتضرر أيضًا بسبب المياه، وبشكل عام ، اللوحة الأم محمية جيدًا بجميع الاحتياطات الممكنة، ولكن الضربة القوية لحالة الكمبيوتر يمكن أن تدمر اللوحة الأم، وقد يؤدي إدخال الماء في العلبة إلى فشل اللوحة الأم.تجنب الحرارة الزائدةوجميع أجزاء الكمبيوتر حساسة جدًا للحرارة، وإذا كنت تعمل لفترة طويلة ممتدة ، يمكن أن يصبح الكمبيوتر ساخنًا جدا، مع مرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فشلها.