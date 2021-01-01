

النظرة الأولى على تصميم هاتف هواوي المنتظر Huawei Mate 50.. النظرة الأولى على تصميم هاتف هواوي المنتظر Huawei Mate 50..

كانت شركة هواوي Huawei، قد اضطرت للتخلى عن إطلاق أحدث إصداراتها من سلسلة Mate، نظرا للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عليها، واليوم كشفت تسريبات جديدة تصميم هاتف HUAWEI MATE 50 المنتظر.



وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، ذكرت التسريبات أن سلسلة هواوي المنتظرة MATE 50، ستحتوي على إصدارات تعمل بشبكات 4G و 5G، على أن يأتي الإصدار الأساسي من ميت 50 بشاشة عرض بحجم أصغر.



مواصفات هاتف هواوي المنتظر Huawei Mate 50

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وتبعا للمعلومات، تختبر شركة هواوي في الوقت الحالي، تشغيل هاتف Mate 50، بواسطة معالج Kirin 9000 5G المملوك لها، إلى جانب إصدار مخصص يعمل بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1، ولكن بدون مودم 5G.وتشير التسريبات إلى أن هاتف Huawei Mate 50، سيتم الإعلان عنه ما بين شهرى يونيو أو يوليو من هذا العام، وسيعمل الهاتف الرائد بنظام تشغيل هواوي الجديد Harmony OS 3.0.ووفقا للتسريبات، ستكون إصدارات سلسلة Mate القادمة، أول هواتف تعمل بمعالج هواوي الجديد، مع شاشة أفضل، وإعدادات كاميرا متطورة، ومجموعة كاملة من الابتكارات التي تتميز بها سلسلة ميت الرائدة.وسيمتاز هاتف ميت 50، بتصميم يحاكي إصدار هواوي السابق Huawei Mate 40، بشاشة من نوع OLED منحنية من كلا الجانبين، تتميز الشاشة بثقب دائري أعلى الزاوية اليسرى مخصص للكاميرا الأمامية.وعلى الجزء الخلفي من هاتف Huawei Mate 50، وضعت هواوي جزيرة الكاميرا المميزة لهواتف سلسلة ميت الشهيرة، بتصميم دائري يضم ثلاثة مستشعرات للصور وفلاش LED في المنتصف، ومن المتوقع أن تشتمل إعدادات الكاميرا على تقريب بصري 5x، ووفقا للصور المسربة سينطلق الهاتف في 4 خيارات لونية هي الأبيض والأحمر والأزرق المتدرج والسماوي.