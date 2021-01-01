

تعرف على أحدث أسعار لسوزوكي إرتيجا 2022.. شقيقة تويوتا روميون الجديدة تعرف على أحدث أسعار لسوزوكي إرتيجا 2022.. شقيقة تويوتا روميون الجديدة

باعتبارها وكيلا لسيارات سوزوكي في مصر، تقدم شركة مودرن موتورز في السوق المحلي موديل 2022 من سيارتها إرتيجا التي تنتمي لفئة MPV (سيارة متعددة الأغراض)، والمزودة من الداخل بسبع مقاعد موزعة على 3 صفوف، حيث تقدم السيارة بأسعار تم ذكرها رسميا كالتالي:



- فئة واحدة بسعر 292 ألف و900 جنية.



جدير بالذكر أن هذه السيارة تعتبر سيارة شقيقة لتويوتا روميون الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرا في السوق المصري، والتي تم تطويرها بتعاون بين تويوتا وسوزوكي.

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ويطلق هذا الموديل من السيارة بمحرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 107 حصان و138 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتتميز هذه السيارة بكماليات مختلفة من أهمها التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 15 بوصة.- نظام مكابح BA لدعم وتعزيز قوة الكبح.- نظام مكابح ABS لمنع انزلاق السيارة.- نظام مكابح EBD لتوزيع قوة المكابح على عجلات السيارة.- عجلة قيادة متعددة الوظائف.- زجاج كهرباء أمامي.- عجلة قيادة بنظام مؤازرة كهربائية (باور ستيرنج).- قفل مركزي للأبواب.- 2 مفتاح ريموت.- مانع لإدارة المحرك وسرقة السيارة.- بلوتوث.- سنسور خلفي.