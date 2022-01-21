

رحلة صعود تحويلات المصريين بالخارج في 5 سنوات.. تفاصيل رحلة صعود تحويلات المصريين بالخارج في 5 سنوات.. تفاصيل

أظهرت تحويلات المصريين بالخارج خلال الـ10 شهور الأخيرة من العام الماضي وتحديدا في الفترة من يناير حتي أكتوبر 2021؛ ليسجل 26.4 مليار دولار مقارنة بـ24.34 مليار دولار في نفس الفترة المناظرة من العام السابق بمعدل نمو بلغ 7.8 %وبما يعادل 2.06 مليار دولار زيادة.



تطور تحويلات المصريين بالخارج



وكشفت تقارير البنك المركزي المصري عن تحقيق معدلات نموا خلال 5 سنوات مالية متتالية بمعدل 44.045%، ليصل إجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2021؛ مسجلا 31.425 مليار دولار مقارنة بـ 21.82 مليار دولار خلال العام المالي 2016/2017؛ بزيادة بلغت 9.61 مليار دولار.





تحويلات المصريين العاملين في الخارج تزيد بمعدلات تصل لـ 3 مليارات دولار خلال العام 2021/2020 و 2019/ و2020 و العام المالي 2016/2017 و العام 2018/2019.

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وانعكس معدل نمو تحويلات المصريين بالخارج علي حجم الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية ديسمبر الماضي لتسجل 40.934 مليار دولار مقارنة بـ 17.6 مليار دولار في يونيو 2016 بمعدل زيادة بلغ 23.334 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ 132.52%.