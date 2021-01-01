

قسم الأداء فيBMW يضع اللمسات الأخيرة على سيارة M2 | صور قسم الأداء فيBMW يضع اللمسات الأخيرة على سيارة M2 | صور

يضع قسم الأداء في الشركة البافارية BMW اللمسات الأخيرة على عدد من المنتجات الجديدة الهامة، بما في ذلك الإصدارات الإنتاجية الجديدة من عدة سيارات منتظرة بشدة مثل XM و M3 Touring و M4 CSL وأخيراً وليس آخراً، الجيل الجديد تماماً من سيارة M2 الذي سيصل خلال عام 2022 ، ليكون نموذجاً رائداً في عائلة السلسلة الجديدة.



عُرضت مجموعة صور النماذج الأولية لسيارة BMW M2 الجديدة بواسطة موقع Motor 1 العالمي، وذلك على الرغم من أنه يبدو أن العمل على السيارة عالية الأداء مازال ستمر بأقصى سرعة، حيث كان المصورون في المكان المناسب وتمكنوا من التقاط سيارة تجريبية مموهة على مسار اختبار بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية، حيث تخضع السيارة المنتظرة لإختبارات الطقس البارد.



ستأتي سيارة BMW M2 الجديدة بتصميم مختلف عن سيارتي M3 / M4 اللذان تنتميان لنفس العائلة، حيث تأتي بشبكات ذات شكل تقليدي أكثر لا تمتد إلى الجزء السفلي من المصد، مع العديد من فتحات التهوية المدمجة بسلاسة أكبر في التصميم في تلك المنطقة، وستوفر الهواء النقي للرادياتير والمبردات الداخلية والمكابح الأمامية.

ولكن ما الذي يختبئ وراء غطاء المحرك؟ من الواضح أنه لا توجد كلمة رسمية من BMW حتى الآن، على الرغم من أن الأخبار المتداولة في الشارع هي محرك M4's S58 inline-six، والذي تبلغ قوته 400 حصان، بنظام دفع خلفي، وإما من خلال علبة تروس يدوية بست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي، وإذا تمت الترقية إلى نسخة المنافسة الأكثر فاعلية ستستمتع على الأرجح بـ 430 حصان أو أكثر.يُعتقد أن M2و M2 Competitionسيارات القمة بالنسبة لمجموعة أداء السيارة الصغيرة، وبمجرد ظهورها في صيف هذا العام، يمكن أن يتبع الكوبيه طراز CS وإصدار CSL أكثر قوة.







