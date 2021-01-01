ناسا تطلب أشخاصا يحولون براز رواد الفضاء لـ ذهب

من فترة لأخرى تطلب وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء مساعدة الآخرين لتمكينهم من تطوير الفضاء، فمؤخرًا تقدمت وكالة ناسا بطلب مساعدة الناس بطرح أفكار وحلول لـ تحويل براز رواد الفضاء إلى منتجات مفيدة - يطلق عليها اسم "ذهب الفضاء".
تحاول وكالة الفضاء العمل على كيفية إعادة تدوير النفايات البشرية ، والتي تشمل البراز ، ولكن أيضًا ثاني أكسيد الكربون الذي نتنفسه ، ومواد تعبئة القمامة والرغوة ، من أجل تحويلها إلى منتجات مفيدة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
يمكن أن تساعد القدرة على القيام بذلك رواد الفضاء في القيام بمهام أطول دون تقييد بمقدار الموارد التي يمكنهم جلبها، ولكن وكالة ناسا غير متأكدة من كيفية إنشاء ما يسمى بـ "الذهب الفضائي" ، ولهذا السبب أطلقوا التحدي الجديد بعنوان Waste to Base Materials Challenge: إعادة المعالجة المستدامة في الفضاء.
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