

ناسا تطلب أشخاصا يحولون براز رواد الفضاء لـ ذهب ناسا تطلب أشخاصا يحولون براز رواد الفضاء لـ ذهب

من فترة لأخرى تطلب وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء مساعدة الآخرين لتمكينهم من تطوير الفضاء، فمؤخرًا تقدمت وكالة ناسا بطلب مساعدة الناس بطرح أفكار وحلول لـ تحويل براز رواد الفضاء إلى منتجات مفيدة - يطلق عليها اسم "ذهب الفضاء".



تحاول وكالة الفضاء العمل على كيفية إعادة تدوير النفايات البشرية ، والتي تشمل البراز ، ولكن أيضًا ثاني أكسيد الكربون الذي نتنفسه ، ومواد تعبئة القمامة والرغوة ، من أجل تحويلها إلى منتجات مفيدة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



يمكن أن تساعد القدرة على القيام بذلك رواد الفضاء في القيام بمهام أطول دون تقييد بمقدار الموارد التي يمكنهم جلبها، ولكن وكالة ناسا غير متأكدة من كيفية إنشاء ما يسمى بـ "الذهب الفضائي" ، ولهذا السبب أطلقوا التحدي الجديد بعنوان Waste to Base Materials Challenge: إعادة المعالجة المستدامة في الفضاء.

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سيكافأ الشخص أو الفريق الذي يأتي بأفضل فكرة بجائزة قيمتها 24000 دولار، كما تُمنح جوائز منفصلة بقيمة 1000 دولار، لأفضل فكرة في كل فئة فردية، وثاني أكسيد الكربون ، ومواد تعبئة القمامة والقمامة.يوضح موقع ناسا على الإنترنت لأي شخص يرغب في التقدم أنه يجب أن يتخيل أنه في رحلة من سنتين إلى ثلاث سنوات إلى المريخ بإمدادات محدودة.تنص الدراسة على ما يلي: "يتعلق هذا التحدي بإيجاد طرق لتحويل النفايات إلى مواد أساسية وأشياء مفيدة أخرى ، مثل الوقود أو المواد الأولية للطباعة ثلاثية الأبعاد، نحن نبحث عن أفكارك حول كيفية تحويل مجاري النفايات المختلفة إلى مواد مفيدة يمكن تحويلها بعد ذلك إلى أشياء مطلوبة وتدويرها عدة مرات ، ونبحث عن أفكار لتحويل النفايات إلى دافع".