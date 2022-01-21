

التموين .. استقبال المتقدمين لمشروع جمعيتي حتى هذا الموعد التموين .. استقبال المتقدمين لمشروع جمعيتي حتى هذا الموعد

تواصل مديريات التموين والتجارة الداخلية، على مستوى المحافظات، استقبال المتقدمين للمرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي, من المدرجين على قوائم الانتظار ، حتي يوم 31 من يناير الجاري ، وذلك لفحص الأوراق والمستندات ، لتحديد المستوفين منهم للشروط، لتبدأ الخطوة التالية وهي تحديد موعد إجراء المعاينات.



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وطالبت وزارة التموين من المتقدمين للمشروع عدم القيام ‏بتأجير أي مقر أو محال خلال هذه الفترة، وذلك حتي الانتهاء من إعداد الكشوف النهائية بالمستوفين للشروط، والاعلان عن قرار إجراء المعاينة المبدئية لهم .

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جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية طالبت كل من تقدم من الشباب للمرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي، والذين تم ادراجهم على قوائم الانتظار، بالحضور إلى مقر مديرية التموين والتجارة الداخلية، كلا تبع محافظته ، مع تجهيز حافظة مستندات وبها صور المستندات الاتية .١- صورة من بطاقة الرقم القومي.٢- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.٣- صورة ‏من الموقف التجنيدي بالنسبة للذكور.٤- برنت تأمينات.و تقوم مديريات التموين بمراجعة المستندات المقدمه من الشباب ، والتي سبق تقديمها إلى مديرية التموين خلال مرحلة التقديم للانضمام إلى المشروع ، ويستمر ذلك حتي 31 من يناير الجاري، وذلك لمراجعة الاوراق المقدمة من جانب مسئولي المشروع بمديريات التموين، لبيان مدى استيفاء ‏المتقدم للشروط من عدمه.جدير بالذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية ، وجه مديري المديريات بالمحافظات باستقبال كل من تقدم ‏سابقاً بطلب للحصول على مشروع جمعيتي ضمن المرحلة الرابعة، وطلبه ‏مسجل بقاعدة البيانات ضمن قوائم الانتظار.وشدد وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، على جميع مديري المديريات بالمحافظات بتقديم كل الدعم ‏للمتقدمين خلال تلك المرحلة.