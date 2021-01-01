

إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة أهم أنشطة مركز الابتكار التطبيقي إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة أهم أنشطة مركز الابتكار التطبيقي

تابع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموقف التنفيذى للمشروعات التي ينفذها مركز الابتكار التطبيقى التى تهدف إلى تبنى التكنولوجيات الرقمية الحديثة في المجالات المختلفة، وايجاد حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها المجتمع المصري.



كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنشأت مركز الابتكار التطبيقى في أبريل ٢٠٢٠ ويهدف إلى تنمية تطبيق التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التى تتضمن على سبيل المثال لا الحصر الذكاء الاصطناعى والحوسبة فائقة الأداء وسلسلة الكتل وانترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة والروبوتات وشبكات الجيل الخامس وغيرها. كما يهدف المركز إلى تنمية رأس المال البشرى عن طريق مشاركة الشباب في مشروعات بحثية تطبيقية مع تهيئة المناخ الملائم لنمو الشركات الناشئة. ويضم المركز نحو 55 خبيرا متخصصا في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع الدكتور أحمد طنطاوى المشرف على مركز الابتكار التطبيقى، والدكتورة نهى عدلى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبحوث والتطوير، والإدارة التنفيذية ومسؤولى المشروعات التي ينفذها المركز والعاملين بها؛ حيث استعرض الشباب العاملين بالمشروعات نتائج العمل وأبرز ما تم انجازه في المشروعات. كما اطلع الدكتور عمرو طلعت على التطبيقات التي طورها المركز بالتعاون مع الجهات الشريكة.