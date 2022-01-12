

4 طرق للحفاظ على نظافة اللسان.. تعرف عليها 4 طرق للحفاظ على نظافة اللسان.. تعرف عليها

تعتبر صحة الأسنان ومظهرها من الأولويات عندما يتعلق الأمر بابتسامتك ومع ذلك، لا يمكننا أن ننسى أو نهمل أهمية العناية بأكثر من مجرد أسنانك لان صحة الفم ترجع إلى صحة الأسنان، لكن اللسان هو أحد أهم أجزاء فمك وأكثرها حيوية.



ويعمل قلة العناية بنظافة اللسان إلى تراكم البلاك، ورائحة الفم الكريهة، ويمكن للبكتيريا أن تلحق المزيد من الضرر بأسنانك وتؤدي إلى تسوس الأسنان وتسوسها، ونظرًا لاختلاف سطح اللسان من شخص لاخر، فمن السهل على البكتيريا أن تستقر في اللسان دون أن تلاحظ ذلك.



وفي السطور التالية، تستعرض «بوابة أخبار اليوم»، أفضل الطرق للعناية بنظافة اللسان، وهي كالآتي:

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1- نظف لسانك بالفرشاةنعلم أنه قد يبدو مضحكًا، لكن تنظيف لسانك بانتظام بعد العناية بأسنانك سيساعد في إزالة أي حطام قد يكون بقي بعد الوجبة، يمكنك أيضًا استخدام مكشطة خاصة للكشط في حركة هبوطية لإزالة أي جزيئات متبقية أيضًا.2- استخدم غسول الفملا يمكنك التغلب على فعالية غسول الفم الجيد، وتساعد غسولات الفم على تحريك الأسنان بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط جيدًا، ومع ذلك، يمكن أن تساعد المكونات الموجودة في غسول الفم أيضًا في قتل البكتيريا المتبقية على لسانك والحد من تراكمها بمرور الوقت.3- خيط الفملا يساعد استخدام الخيط في الحفاظ على صحة أسنانك فحسب، بل يساعد أيضًا في تقليل الآثار السلبية التي يمكن أن تصيب فمك بالكامل عن طريق أخذ الوقت الكافي لإزالة الطعام العالق واللويحات السنية.4- زيارات الأسنان المنتظمةمن خلال الحفاظ على التنظيف المنتظم وزيارات الأسنان، فإن الرعاية المنزلية الخاصة بك سوف تضخم فقط ما سيهتم به أخصائي صحة الأسنان وطبيب الأسنان في المكتب.