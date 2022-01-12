مصر.. هيئة الأرصاد تتوقع استمرار موجة البرد الشديد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أن تستمر موجة البرد الشديد التي تجتاح البلاد منذ أيام، لمدة أسبوع آخر.
وقالت الهيئة في بيان نشرته ليل الجمعة، إن "تأثر البلاد بمرتفع جوي سوف يستمر لمدة أسبوع مقبل".
وأضافت: "يسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية وبالتالي يزداد الإحساس ببرودة الطقس هناك".
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