

اكتشاف جثة لرجل محاط بـ124 ثعبانًا.. بينها أفعى «بورمي» ضخمة.. اكتشاف جثة لرجل محاط بـ124 ثعبانًا.. بينها أفعى «بورمي» ضخمة..

عثر رجال الشرطة، على جثة رجل محاطًا بأكثر من 100 ثعبان داخل منزله، المتواجد في ولاية ماريلاند الأمريكية، وكان من بين الثعابين ذات الأنواع المختلفة، ثعبان «بورمي» يبلغ طوله 14 قدمًا.



اكتشاف جثة لرجل محاط بـ 124 ثعبانًا

احتوى منزل الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته، على 124 ثعبانًا بأنواع مختلفة من الأفاعي، بما في ذلك أفعى الجرس والكوبرا والمامبا السوداء، وفقا لما ذكره مكتب شرطة مقاطعة تشارلز في بيانه، أن الثعابين اكتشفت في خزانات موضوعة على رفوف، حيث أفاد مكتب المأمور، بأن بعض الثعابين كانت سامة، وتم الاحتفاظ بها بشكل غير قانوني، وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.



ومع ذلك، أشار المسؤولون لشبكة «NBC News» إلى أن الثعابين تم الاعتناء بها بدقة، إذ يبحث محققو شرطة مقاطعة تشارلز، عن سبب وفاة الرجل، دون وصول إلى حقيقتها حتى الآن.

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وأشارت التقارير إلى أنه تم حصر جميع الأفاعي، ولا يعتقد المسؤولون أن موت الرجل كان بسبب أحد الزواحف، ويعود اكتشاف الواقعة ليوم 19 يناير الجاري، عندما أبلغ أحد الجيران الشرطة بعد ذهابه لتفقد الرجل، الذي لم يشاهده لمدة يوم أو أكثر.تفاصيل العثور على الجثةوعثرت السلطات المختصة على جثة الرجل ملقى على الأرض، وما زال تشريح جثة الرجل قيد الانتظار، حيث تعمل جمعية «تشارلز كاونتي أنيمال كونترول»، مع المحققين لتنسيق جهود إنقاذ الزواحف.وذكرت المتحدثة باسم حكومة مقاطعة «تشارلز جينيفر هاريس»، أنه تم وضع كل الثعابين مع منظمات خارج الدولة تتمتع بالسلطة والتصاريح المناسبة، موضحة أن مأوى الحيوانات المحلي يتلقى الكثير من الاستفسارات حول تبني الثعابين.