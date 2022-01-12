

زوج ينجح في علاج زوجته من العقم بوجبة «طعام هرموني» زوج ينجح في علاج زوجته من العقم بوجبة «طعام هرموني»

شاركت زوجة مقطع فيديو لزوجها وهو يطبخ وجبات صحية للمساعدة في علاج العقم. التي تعاني منه.



ونشرت راش سوليفان مقطع فيديو، ينشرالدفء على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علقت أسفل الفيديو: "لا توجد كلمات لهذا الرجل"، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة " نيويورك بوست".



وأوضحت راش، أن الزوجة اكتشفت أن لديها مشكلة تؤثر على خصوبتها، وحصد هذا الفيديو أكثر من 1.6 مليون إعجاب.

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وفي محاولة يائسة لإنجاب الأطفال، أجرى زوجها توم بعض الأبحاث حول الأطعمة التي يمكن أن تساعد هرموناتها حتى أنه بدأ حسابًا على Instagram لتوثيق الرحلة.وتقول راش سوليفان: "عندما كانت توصية الطبيب الوحيدة التي تلقيناها هي الاستمرار في تحديد النسل، لجأنا إلى الغذاء كدواء".وأضافت راش:" توم حتى باعتباره مخططًا على ثلاجتهما يستخدمه للتسوق من البقالة ولديه قائمة بجميع المكونات التي تتزامن مع المراحل المختلفة لدورتها الشهرية.وتقول: "كل أسبوع يبتكر طرقًا ممتعة مختلفة لدمج المكونات."منذ نشر الفيديو في أكتوبر، يتوقع الزوجان الآن طفلًا معجزة، والآن، بدلاً من الوجبات الدسمة لموازنة الهرمونات، يعد توم أطباقًا من الأطعمة التي لها نفس حجم طفلهم عندما كان الطفل في حجم الخوخ، وقام الزوج بتقطير خوخ لذيذ مع الآيس كريم.تكهن بعض المشاهدين بأنها يمكن أن تكون فتاة، حيث يمكن رؤية الاثنين ينغمسان في الحلويات.وكتب أحد المشاهدين: "هذا هو المحتوى الأكثر فائدة على الإنترنت بالكامل، هؤلاء الناس يستحقون العالم، أحبهم كثيرا".وأضاف أحد المعجبين: "إنها حقيقة أني آتي إلى هنا كل أسبوع لأرى هذا النتوء والطعام".وأضاف متابع أخر: "أنتم ثمينون جدا! أنا أحب الطريقة التي تحب بها بعضكما البعض".