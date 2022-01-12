

لتجنب الشعور بالإحراج.. 7 نصائح فعالة تساعد على تقليل انتفاخ البطن لتجنب الشعور بالإحراج.. 7 نصائح فعالة تساعد على تقليل انتفاخ البطن

انتفاخ البطن، المعروف باسم إخراج الغازات، ليس محرجًا فحسب، بل يجعل المرء يشعر أيضًا بالانتفاخ والثقل.



إذا كنت تتساءل عن كيفية التوقف عن إطلاق الغازات، فأنت في المكان الصحيح حيث توجد بعض الأخبار الجيدة، لأن هناك بعض العلاجات التي تساعد على تقليل انتفاخ البطن.



7 نصائح فعالة لتقليل انتفاخ البطن

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1 – تناول الطعام ببطءوفقًا لـstylecraze، يمكن أن يتسبب ابتلاع الهواء أثناء الأكل والشرب والتحدث في الغازات والضرطة. هذا هو الحال بشكل خاص عندما يأكل الشخص بسرعة كبيرة. بدلاً من ذلك، تناول الطعام ببطء ووعي لتقليل كمية الهواء التي تبتلعها2 – الإقلاع عن التدخينفي كل مرة تأخذ نفخة من سيجارة، تبتلع معها أيضًا الكثير من الهواء. السجائر الإلكترونية ليست استثناء.بشكل عام، أولئك الذين يدخنون أو يستخدمون أيًا من منتجات التبغ هم أكثر عرضة للإصابة بانتفاخ في البطن وإخراج الغازات مقارنة بأولئك الذين لا يدخنون.3 – تمرن بانتظاميمكن أن يؤدي الخمول إلى تراكم الغازات في معدتك، لذا يمكن أن يؤدي القيام بتمارين خفيفة إلى معتدلة بانتظام إلى تعزيز إزالة الغازات وتقليل حالات إطلاق الريح.4 – علاج الإمساكالغازات والانتفاخ من الأعراض المصاحبة للإمساك، وبالتالي، إذا كان انتفاخ البطن ناتجًا عن الإمساك، فيُنصح بمعالجة الحالة لحل المشكلة.5 – تجنب مضغ العلكةالمكون الرئيسي في العديد من العلكة الخالية من السكر هو هيكسيتول. وارتبط تناول هذا المكون، حتى بكميات صغيرة، بالغازات والانتفاخ، لذلك، إذا كنت من بين أولئك الذين يمضغون الكثير من العلكة، فقد ترغب في تقليل تناولهم لوقف انتفاخ البطن.6 – التعرف على عدم تحمل الطعام والحساسيةقد تكون بعض أنواع الحساسية وعدم تحمل الطعام مسؤولة أيضًا عن الغازات الزائدة. ومع ذلك، قد يختلف هذا من شخص لآخر، لذلك، قم بتدوين الأطعمة التي تعاني من الحساسية أو عدم تحملها.تحتاج أولاً إلى التخلص من جميع الأطعمة المنتجة للغازات من نظامك الغذائي، إما بتجنبها أو الحد من تناولها.7 – تناول مكملات البروبيوتيك والإنزيمفي حين أن البروبيوتيك يمكن أن يقلل من غازات الأمعاء، يمكن أن تساعد مكملات الإنزيم الهضمي في تخفيف أعراض الجهاز الهضمي عن طريق تعزيز الهضم. ومن ثم، يمكنك تجربة أي من هذه الأدوية للتحكم في انتفاخ البطن.