5 أطعمة تضر الرئة.. وهؤلاء المرضى ممنوعون منها



أطعمة تضر الرئة أطعمة تضر الرئة



تعد الرئة هي سلاح الجسم الأول للوقاية من أمراض عديدة وفي مقدمتها الفيروسات التنفسية ولكن مع الأسف لايهتم معظمنا براعيتها والحفاظ على كفائتها.



ومن أهم المعلومات التى لايعرفها معظمنا عن صحة الرئة أن هناك عدد كبير من الأطعمة التى تساعد في تدهور حالة الرئة خاصة لدى من يعانون بالفعل من مشاكل خاصة بها مثل الالتهابات والانسداد الرئوي المزمن والتليف ، مما يؤدي لمضاعفات خطيرة.



مما يحتم على كل من يعاني من أمراض الرئة معرفة الطعام الضارة الذي يجعل الحالة تزداد سوءا

ووفقا لما جاء في موقع “asbestos ” فإنه يمكن أن يساعد تجنب الأطعمة التالية في منع ظهور أعراض أمراض الرئة.

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الأطعمة المالحةيسبب الصوديوم احتباس السوائل ، مما قد يؤدي إلى ضيق التنفس عند المرضى المصابين بـ أمراض الرئة، وعلى الرغم من أن شاكر الملح هو المصدر الأكثر وضوحًا للصوديوم ، فإن الجزء الأكبر من تناول الصوديوم موجود بالفعل في الطعام. لتقليل تناول الصوديوم ، قلل من التوابل المالحة وتحقق من الملصقات الموجودة على الأطعمة التي تشتريها للتأكد من أنها لا تحتوي على أكثر من 300 ملليجرام من الملح لكل وجبة.لتقليل تناول الملح: اختر الأعشاب والتوابل لتتبيل الطعام وتحقق من ملصقات الطعام قبل الشراء.منتجات الألبانعندما يهضم الجسم منتجات الألبان ، يؤدي انهيار هضم الحليب المسمى الكازومورفين إلى زيادة كمية البلغم والمخاط التي ينتجها الجسم و يمكن أن يزيد هذا من السعال ، والذي يمكن أن يسبب أزيزًا وألمًا لمرضى الانسداد الرئوي المزمن.لتقليل تناول منتجات الألبان: استبدل اللاكتوز ببدائل الحليب مثل حليب اللوز أو الشوفان أو الصويا.اللحوم المصنعةتحتوي اللحوم المعالجة واللحوم الباردة على النترات ، والتي غالبًا ما تضيفها الشركات إلى هذه المنتجات لتلوينها وللمساعدة في إطالة العمر الافتراضي، ومع ذلك فقد وجد أن هذه النترات تؤدي إلى زيادة حالات إعادة الدخول إلى المستشفى المرتبطة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.لتقليل تناول اللحوم المصنعة: تجنب اللحوم الباردة أو ابحث عن ملصق "بدون نترات مضافة" على المنتج.مشروبات غازيةيمكن أن يكون شرب الصودا ضارًا لمن يعانون من أمراض الرئة بعدة طرق. أولاً ، تحتوي الصودا على ثاني أكسيد الكربون لجعلها مكربنة ، مما قد يسبب الغازات والانتفاخ الذي يجعل التنفس أكثر صعوبة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر إلى زيادة الالتهاب وزيادة الوزن ، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن.لتقليل تناول الصودا: جرب استبدال الصودا بالمشروبات المنكهة الأخرى غير الكربونية مثل الشاي أو الماء المنكه أو العصير الطبيعي.الأطعمة المقليةالأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية وحلقات البصل تحتوي على دهون غير صحية يمكن أن تسبب الانتفاخ وعدم الراحة بالضغط على الحجاب الحاجز. بالإضافة إلى الانزعاج الرئوي الناجم عن الانتفاخ ، يمكن أن تؤدي الأطعمة المقلية بمرور الوقت إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول وزيادة الوزن. بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض الرئة ، يمكن أن تؤدي هذه الأشياء إلى تفاقم الأعراض.