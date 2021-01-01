فوائد المشي السريع وعلاقته بتقليل خطر الإصابة بقصور القلب



فوائد المشي السريع فوائد المشي السريع



قالت دراسة جديدة، يمكن أن يقلل المشي السريع بدلاً من التباطؤ من خطر الإصابة بقصور القلب بمقدار الثلث بالنسبة للنساء الأكبر سنًا.



وأفادت الدراسة، بأن هناك 60 ألف حالة من حالات قصور القلب سنويًا في المملكة المتحدة، ويمكن للحالة طويلة الأمد أن تحد بشدة من الأنشطة اليومية لأنها تسبب التعب الشديد وضيق التنفس.



وجدت دراسة الآن أن النساء بعد انقطاع الطمث اللائي يمشين بسرعة أقل عرضة للإصابة بهذه الحالة.

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درس الباحثون أكثر من 25000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و 79 عامًا، تمت متابعتهن بمعدل 17 عامًا تقريبًا.وخلال هذا الوقت، أصيب 1455 منهم بقصور في القلب، مما يعني أن العضو لم يعد قادرًا على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم بشكل صحيح.كانت النساء قد أجبن في السابق على استبيان حول ما إذا كن يمشين عرضًا أقل من ميلين في الساعة، بمتوسط ​​سرعة من ميلين إلى ثلاثة أميال في الساعة، أو بسرعة تزيد عن ثلاثة أميال في الساعة.ووجد أن أولئك الذين يمشون بسرعة، مقارنة بالغير عرضي، أقل عرضة للإصابة بقصور القلب بنسبة 34 في المائة.وقال الدكتور تشارلز إيتون ، كبير مؤلفي الدراسة من جامعة براون في الولايات المتحدة ، إنها "تؤكد دراسات أخرى تثبت أهمية سرعة المشي في معدل الوفيات ونتائج القلب والأوعية الدموية الأخرى".وأضاف: "بالنظر إلى أن الوقت المحدود لـ ممارسة الرياضة يُمنح في كثير من الأحيان كحاجز أمام النشاط البدني المنتظم ، فإن المشي بشكل أسرع ولكن لوقت أقل قد يوفر فوائد صحية مماثلة للـ 150 دقيقة الموصى بها في الأسبوع من النشاط البدني المعتدل".ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لطب الشيخوخة، أن النساء بعد انقطاع الطمث اللائي يسرن بوتيرة متوسطة ، وليس بوتيرة غير رسمية أبطأ، كن أقل عرضة للإصابة بهذه الحالة بنسبة 27 في المائة.كان هذا هو الحال حتى عندما تم أخذ العوامل الأخرى التي تزيد من خطر الإصابة بفشل القلب، مثل الوزن واستهلاك الكحول، في الاعتبار.يمكن أن يكون المشي ببطء علامة على الضعف وفقدان العضلات، وكلاهما مرتبطان بسوء الحالة الصحية في وقت لاحق من الحياة.