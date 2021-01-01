جدول امتحانات الصف الاول الثانوي.. التعليم تنفي تعديله



وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم



جدول امتحانات الصف الاول الثانوي ، انتشرت العديد من الأنباء على السوشيال ميديا تزعم تعديله ، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا وأربك طلاب الصف الاول الثانوي وأولياء أمورهم قبل انطلاق امتحانات الصف الاول الثانوي بساعات.







وفي هذا الإطار، نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تعديل جدول امتحانات الصف الاول الثانوي، مؤكدا أنه لا تراجع عن عقد امتحانات الصف الاول الثانوي في مواعيدها التي اعلنتها الوزارة رسميا من قبل.

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وحذر وزير التربية والتعليم طلاب الصف الاول الثانوي من الانسياق وراء الشائعات ، مشددا على التركيز في المذاكرة ومتابعة الاخبار الرسمية التي تعلنها وزارة التربية والتعليم رسميا على صفحتها وصفحة وزير التعليم على فيس بوك فقط لا غير.ويستعد طلاب الصف الاول الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 ، لبدء امتحانات الصف الاول الثانوي التي تعد امتحانات نصف العام ، من غد السبت الموافق 21 يناير 2022 ، طبقا لما جاء في جدول امتحانات الصف الاول الثانوي المعتمد رسميا من وزارة التربية والتعليم.وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الصف الاول الثانوي الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم منعا لأي ارتباك لدى الطلاب واولياء امورهم :جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2022السبت 22 يناير 2022 : اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهراالاثنين 24 يناير 2022 : الكيمياء من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا + الجغرافيا من 11 صباحا لـ 12:30 ظهراالاربعاء 26 يناير 2022: التاريخ من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا + الاحياء من 11 صباحا لـ 12:30 صباحاالسبت 29 يناير 2022 : اللغة الاجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 11:30 صباحاالاثنين 31 يناير 2022 : الفيزياء من 9 صباحا حتى 10:30 صباحا + الفلسفة والمنطق من 11 صباحا حتى 12:30 صباحاالاربعاء 2 فبراير 2022 : الرياضيات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا + اللغة الاجنبية الثانية من 12:30 ظهرا حتى 2 ظهرا