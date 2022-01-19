7 ميدالية لطلاب حاسبات عين شمس في مسابقة تكنولوجية

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شارك طلاب كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس بمسابقة إحدى الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا على مستوى الجمهورية للعام 21-22، وحصدوا ثلاث ميداليات (ذهبية، برونزية، فضية).



أقيمت المسابقة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وتحت إشراف الدكتور نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات.



وفاز ٣ طلاب بالميدالية الذهبية:

- بافلي عماد - كرولوس ميلاد - علي شاكر

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و٦ طلاب فازوا بالميدالية الفضية- إسلام أحمد - نوران محمد - دافيد ماجد - عبد الرحمن ميداني- بيشوي هاني - كرولوس سامح الشايب، ٨ طلاب فازوا بالميدالية البرونزية- بسنت أشرف - كريم متولي - محمود هلول- كرولوس ياسا- مريم محمود - محمد مصطفى- طارق علي - عبد الرحمن عبد الناصركما تم اختيار الطالبة - سلمي موسي من ضمن ال ١٨ طالب المتأهلين للمرحلة المقبلةجدير بالذكر أنه تم استقبال وفد ممثل للشركة للاعلان عن المسابقة في أكتوبر 2021 وتم الاعلان عن تفاصيل التسجيل ومراحل التصعيد المختلفة.وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جامعه عين شمس لمواجهه جائحة فيروس كورونا أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بمنح العاملين بالإدارة العامة بالجامعة ووحدات الجامعة المختلفة إجازة بالتبادل علي دفعتين.الدفعة الأولى اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 19/1/2022 وحتى يوم الثلاثاء 25/1/2022.والدفعة الثانية اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 26/1/2022 ، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 1/2/2022.ويستثنى من هذا القرار كلا من، القائمين علي أعمال الامتحانات بالكليات ( مراقبين - أعمال كنترول وخلافه ) ، شبكة المعلومات الجامعية ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات .كما أوضح القرار أنه علي السادة عمداء الكليات اتخاذ ما يرونه مناسب نحو وضع النظام الذي يتناسب مع طبيعة العمل بالكلية ، بما لا يخل بالعملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب ، وأعضاء هيئة التدريس.