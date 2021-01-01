إجراءات تقديم العذر الطبي عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة عين شمس

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كشف الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، عن إجراءات تقديم العذر الطبي وهي كالآتي:

أولا: يتوجه الطالب إلي إدارة شئون الطلاب بالكلية خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ انتهاء دور الامتحان الذي لم يحضره وبصحبته الأوراق الطبية التي تؤيد عذره (أشعة أو تقرير طبي أو تحاليل…الخ).



ثانيا: تقوم شئون الطلاب باعطائه خطاب موجه إلى الكومسيون الطبي في عبده باشا بجوار كلية الهندسة للتأكد من صحة العذر الطبي للطالب وسيقومون بكتابة تقرير عن حالته واعتماده.



ثالثا: يرجع الطالب بهذا التقرير إلى شئون الطلاب بالكلية لتسليمها الأوراق والتقارير ليتم عرضها على لجنة شئون الطلاب للبت في العذر

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رابعا: بعد الموافقة على العذر يبلغ الطالب لكي يمتحن هذه المادة في العام المقبل مع التخلفات إذا كان متغيبا في مادة أو مادتين أو مع طلاب الدفعة الأصلية إذا كان باقيا للإعادة.ووضعت الكلية عددا من التعليمات الهامة للطلاب استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية، حيث أكدت الكلية أنه لن يسمح للطالب بدخول الامتحانات بدون إحضار شهادة التطعيم وإثبات الشخصية وارتداء الكمامة.كما أكدت كلية الحقوق فى جامعة عين شمس، أنه لن يسمح بدخول اللجنة بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد لموعد الامتحان، فضلا عن منع التدخين داخل اللجان نهائيا، كما يحظر دخول اللجنة بالموبايل أو أى أجهزة اتصال وان من يخالف ذلك يعد قرينة على الغش والاخلال بنظام الامتحانات، فضلا عن منع دخول أى كتب أو مذكرات أو أوراق ذات صلة بالامتحان .كما أنشأت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، لجنة لأخلاقيات البحث العلمي تختص بالنظر فى مدى استيفاء رسائل الدكتوراه لمقتضيات الأمانة العلمية.وأوضح الدكتور محمد صافي عميد الكلية ، أن اللجنة تقوم بعدة إجراءات وهي أن يلتزم المشرف على رسالة الدكتوراه بعدم كتابة تقرير صلاحية لها، إلا بعد عرضها على لجنة أخلاقيات البحث العلمي، وتوصية اللجنة باستيفائها لمتطلبات الأمانة العلمية.كما تلتزم إدارة الدراسات العليا بالكلية، اعتبارا من تاريخه بعدم استلام تقارير صلاحية لرسائل الدكتوراه ما لم تكن مصحوبة بتوصية إيجابية من قبل لجنة أخلاقيات البحث العلمي، وتسلم مشروعات رسائل الدكتوراه لإدارة الدراسات العليا بعد التأشير عليها من قبل المشرف الرئيس بالعرض على لجنة أخلاقيات البحث العلمي، وتلتزم الإدارة بتسليمها لرئيس اللجنة او نائبه فى موعد غايته يوم العمل التالي لاستلامها.بالإضافة الي التزام لجنة أخلاقيات البحث العلمي بفحص مشروع الرسالة، وإعداد توصية بمدى استيفائها لمتطلبات الأمانة العلمية من عدمه خلال شهر على الأكثر من تاريخ استلامه.