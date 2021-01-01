حقيقة إغلاق مدرسة دولية في القاهرة الجديدة بسبب انتشار كورونا

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نفت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، ما يتم تداوله بشأن صدور قرار منها بـ غلق مدرسة حياة الدولية نظرا لزيادة أعداد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا بين طلاب المدرسة.







وقالت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية: “لم يتم غلق مدرسة حياة الدولية وسوف تقوم الإدارة بالتحقيق فى واقعة نشر شائعة غلق مدرسة الحياة الدولية بسبب انتشار كورونا”.

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ونشرت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تكشف عن قيام مدرسة حياة الدولية بإرسال رسالة عبر البريد الالكتروني لـ أولياء أمور طلاب المدرسة نصها كالتالي:نظرا لزيادة أعداد الاصابة بفيروس كورونا بين طلاب المدرسة، قامت لجنة الطب الوقائي بإدارة القاهرة الجديدة بإصدار قرارا بتحويل الدراسة اونلاين في مدرسة الحياة الدولية ليتم استئناف الدراسة بنظام التعليم عن بعد وذلك لمدة 14 يوم من تاريخه ، على أن تستأنف الدراسة داخل المدرسة من 3 فبراير 2022 ، واصدرت اللجنة قرارها بناءا على بروتوكول وزارتي الصحة والتربية والتعليم الخاص بجائحة كورونا، ويرجى العلم ان جميع الطلاب سيواصلون التعلم عن بعد حسب جداول الصف والمرحلة وبناءا على قرار وزارة التربية والتعليم تعقد جميع الامتحانات داخل حرم المدرسة وفقا لجداول الامتحانات".