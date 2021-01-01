الجيوشي: أقترح الإجازة شهرا في نصف العام وتغيير مواعيد بدء وانتهاء الدراسة



الدكتور أحمد الجيوشى الدكتور أحمد الجيوشى

اقترح الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني السابق، مقترح لتنظيم خطة العام الدراسي في الاعوام القادمة فى ظل انتشار اجواء الطقس الباردة التى لم نكن معتادين عليها سابقآ .



ويبدأ العام الدراسي فى الاعوام القادمة مع اول يوم من ايام شهر سبتمبر بدلآ أن تبدأ الدراسة فى شهر أكتوبر كما يحدث الان، وينتهي الفصل الدراسي الاول في ٣١ ديسمبر من كل عام، ثم يبدأ الفصل الدراسي الثاني اول يوم أحد في فبراير من كل عام وينتهي العام الدراسي تماما في منتصف يونية من كل عام.



وأوضح الدكتور الجيوشى ان بذلك تكون اشهر المدارس سنويا هي ٨ شهور ونصف بمعدل ٢٠ يوم دراسة في الشهر تعادل ١٧٠ يوم دراسي فعليا في السنة وهو قريب جدا من المعدلات العالمية. وتكون الاجازة السنوية شهر في منتصف العام وشهرين ونصف في نهاية العام.

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خبراء تعليم : التحول الرقمي أظهر حرمان القرى والمناطق النائية .. ويؤكدون : منظومة حديثة فرضها عصر المعلوماتوأشار نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني السابق، أن هذا المقترح يأتى لتنظيم الدراسة بعيدآ عن اجواء الشتاء الباردة ومحاولة تفادى أوقات ذروة تساقط الامطار والذى دائمآ ما يصحبه فترات أعياء ومرض من قبل المعلمين والطلاب .8 إجراءات عاجلة من "التعليم" لحماية الطلاب والمعلمين من انتشار فيروس كوروناوعلى جانب آخر .. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات واجراءات عاجلة لجميع المديريات والادارات التعليمية والمدارس ، بشأن انتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية .حيث شددت وزارة التربية والتعليم على:تعزيز برامج التوعية لكافة العاملين والطلاب بشأن الاجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الاصابة بفيروس كوروناالتشديد على الالتزام الكامل بتطبيق الاجراءات الاحترازية بالمدارس والمديريات والادارات التعليمية وتطبيق كافة قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بهاالسماح بدخول المؤسسات التعليمية لمتلقي اللقاح فقطمتابعة نسب تلقي اللقاح لكافة الطلاب من الفئات العمرية المستهدفةالتأكيد على تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها اثناء وقبل وبعد اليوم الدراسي والواردة بالخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد والصادرة عن وزارة الصحة والسكان - القطاع الطبي من خلال اللجان المشكلة بكل مدرسة وادارة ومديرية طبقا للكتب الدورية الصادرة في هذا الشأنالطالب الذي تم تأكيد اصابته بفيروس كورونا في ضوء المستندات المقدمة بسمح له بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول وذلك بعد منتصف العام الدراسي في كافة المدارس الحكومية والخاصة والدولية.