الخلاف ليس بسبب الراتب .. موسمياني يكشف تفاصيل مفاوضات تجديد عقده

تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، عن كواليس مفاوضاته مع إدارة القلعة الحمراء بشأن تجديد التعاقد.
وقال موسيماني في تصريحات بعد مواجهة الفريق أمام المقاولون العرب بكأس الرابطة:" ملف التجديد للأهلي أخذ وقتا طويلا، نتفاوض منذ فترة طويلة قبل ماتش كايرز تشيفز وقبل كأس السوبر الإفريقي ونتفاوض للمرة الثالثة قبل أن نذهب إلى كأس العالم للأندية ولم نصل إلى نقطة اتفاق حتى الآن".
وأضاف:" النقطة التي لم نتفق عليها ليس ليها علاقة بالراتب، لكن هناك بعض البنود في العقد عليها بعض الخلاف".وأكمل" ليس من الجيد التفاوض لفترة طويلة، أنا أريد البقاء مع النادي الأهلي والنادي يعلم ذلك لكن لم نصل إلى اتفاق واتمنى أن نصل الى اتفاق قبل الذهاب إلى كأس العالم للأندية".
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