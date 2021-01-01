الخلاف ليس بسبب الراتب .. موسمياني يكشف تفاصيل مفاوضات تجديد عقده



موسمياني موسمياني

تحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، عن كواليس مفاوضاته مع إدارة القلعة الحمراء بشأن تجديد التعاقد.



وقال موسيماني في تصريحات بعد مواجهة الفريق أمام المقاولون العرب بكأس الرابطة:" ملف التجديد للأهلي أخذ وقتا طويلا، نتفاوض منذ فترة طويلة قبل ماتش كايرز تشيفز وقبل كأس السوبر الإفريقي ونتفاوض للمرة الثالثة قبل أن نذهب إلى كأس العالم للأندية ولم نصل إلى نقطة اتفاق حتى الآن".



وأضاف:" النقطة التي لم نتفق عليها ليس ليها علاقة بالراتب، لكن هناك بعض البنود في العقد عليها بعض الخلاف".وأكمل" ليس من الجيد التفاوض لفترة طويلة، أنا أريد البقاء مع النادي الأهلي والنادي يعلم ذلك لكن لم نصل إلى اتفاق واتمنى أن نصل الى اتفاق قبل الذهاب إلى كأس العالم للأندية".

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وتابع:" المفاوضات بين وكيل أعمالي والنادي حاليا، وانا أركز في عملي، لكن ليس جيد التفاوض لفترة طويلة في ظل اننى أرغب في الاستمرار وكذلك النادي يرغب في تواجدي".واستطرد: احتاج أن أعرف اذا كان في عقد جديد موجود لاحترمه، ويجب الوصول إلى حل حتى تستمر الحياة ويكون هناك استقرار، ويجب أن يكون في تركيز خلال الفترة المقبلة".وأكمل:" أنا أعمل حاليا بناء على العقد الحالي واحترم جميع بنوده لأنني مدرب محترف، وقالوا لي نحن نرغب في مد التعاقد ومن جانبي رحبت بالأمر، وشرف لي تدريب فريق بحجم الأهلي".وأوضح " لا اعتقد انني لو كنت ادرب فريق غير الأهلي لم أكن لأحقق كل هذه البطولات، لكن أيضا كان لي اسهام في تحقيق ذلك ".وأتم تصريحاته:" الموضوع في يد الأهلي الآن وأنا هنا أريد الاستمرار مع الفريق، لكن لو لم يكتب لي الاستمرار لن يكون بسبب أنني لا ارغب في عدم الاستمرار".