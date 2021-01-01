SE Plus 5G.. سعر ومواصفات هاتف آيفون المخصص للشباب

أفادت تقارير، بأن شركة أبل الأمريكية تعتزم إطلاق أرخص هاتف آيفون لها في 2022 ، تحت اسم iPhone SE Plus 5G ، حيث سيدعم الهاتف تقنية الجيل الخامس 5G ، كما سيحصل على ترقية هى الأكبر من نوعها خاصة مع حجم الشاشة والبطارية.
وبحسب موقع Notebookcheck فإن هاتف iPhone SE Plus 5G المخصص للفئة المتوسطة والشباب بسعر مناسب، سيتم إطلاقه في أواخر شهر أبريل أو بداية شهر مايو، نظرا للنقص الهائل في الرقائق وأشباه الموصلات الذى تعامي منه شركات التكنولوجيا.
وسيكون هاتف iPhone SE Plus 5G الأرخص من آبل هو أول منتج تطلقه آبل خلال العام الحالي، حيث سيأتى بشاشة من نوع OLED وقياس 5.7 بوصة، مع نوتش بحجم أصغر، وتصنيف IP67 المقاوم للماء والغبار، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة Touch ID ، وتصميم مشابه لهاتف iPhone 8.
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