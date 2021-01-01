

مواصفات وأسعار الهاتف Tecno Pop 5 Pro مواصفات وأسعار الهاتف Tecno Pop 5 Pro

في خطوة غير متوقعة، أعلنت اليوم، شركة تكنو، عن الهاتف Tec­no Pop 5 Pro، مع مواصفات اقتصادية، وسعر رخيص للغاية، حيث يضم، بطارية ضخمة للغاية، بسعة 6000 ملي أمبير، ويضم معالجا، ثماني النواة، من Medi­atek، وشاشة بجودة FHD+، وكاميراتين في الخلف، وكل هذا وأكثر، بسعر أقل من، 115 دولارا، وفيما يلي، دعونا نتعرف على، سعر ومواصفات الهاتف Tec­no Pop 5 Pro.



مواصفات الهاتف

يأتي الهاتف، تكنو بوب 5 برو، مع شاشة، IPS LCD، بحجم 6.52 بوصة، وبجودة FHD+، وبسطوع يبلغ 480 شمعة، في البوصة، كما أن الهاتف، يأتي كذلك، مع كاميراتين في الخلف، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وبخصوص الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بنفس دقة، الكاميرات الخلفية.



معالج تشغيل، الهاتف Tec­no Pop 5 Pro، يأتي من فئة، Medi­atek Helio A22، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة، Pow­erVR GE8320، كما أن الهاتف، يعمل بنظام، Android 11 Go edi­tion، وبواجهة مستخدم، HiOS 7.6، ويتوفر بإصدار وحيد، على مستوى الذاكرة، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 32 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 3 جيجا رام.

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يحتوي هذا الهاتف، على بطارية، بسعة 6000 ملي أمبير، لا تدعم الشحن السريع، ولكن يتم شحنها، من خلال، المنفذ القديم، microUSB 2.0، ويحتوي أيضا، على منفذ، MicroSD مخصص، لزيادة المساحة التخزينية، ويدعم مكبرات الصوت، ومنفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، والراديو FM، ويدعم أيضا، Wi-Fi، وإصدار Blue­tooth 5.1.سعر الهاتف Tecno Pop 5 Proسعر الهاتف Tec­no Pop 5 Pro، يبلغ حوالي، 114 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار، الوحيد المتوفر، والذي يضم، 32 جيجا بايت، مع 3 جيجا رام، علما بأن، الهاتف متوفر حاليا للشراء، من خلال، متجر Tec­no الرسمي، وشركائها من، تجار التجزئة، عبر الإنترنت.