وصفات طبيعية لترطيب البشرة الدهنية في الشتاء.. من الحليب للفراولة

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وصفات طبيعية لترطيب البشرة الدهنية


تعانى معظم النساء خلال فصل الشتاء من جفاف البشرة الذي ينتج عنه تشققات تتسبب في الشعور بالألم والإحراج أمام الآخرين، لذلك تبحث المرأة عن طرق مختلفة تساعدها في ترطيب البشرة، ولهذا نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية لترطيب البشرة الدهنية، من خلال اتباع خطوات بسيطة، وفقاً لما ذكره موقع "stylecraze".

وصفات طبيعية لترطيب البشرة الدهنية فى الشتاء

الحليب لترطيب البشرة الدهنية

يحتوي الحليب على حمض اللاكتيك الذي يحتوى على خصائص مرطبة، وذلك من خلال تحضير ربع كوب من الحليب الطازج وإضافة بضع قطرات من عصير الليمون، مع خلط المزيج جيداً، ووضعه على البشرة، وتركه لمدة 10 دقائق، ثم غسل الوجه بالماء، مع تكرار الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

جل الصبار لترطيب البشرة الدهنية

يساعد جل الصبار على ترطيب البشرة، وحمايتها من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية من خلال وضعه على الوجه والرقبة قبل النوم، مع تكرار الوصفة كل ليلة للحصول على نتيجة إيجابية.

زيت عباد الشمس لترطيب البشرة الدهنية

يحتوي زيت بذور عباد الشمس على حمض اللينوليك الذي يرطب البشرة الدهنية في فصل الشتاء من خلال تحضير بضع قطرات من زيت عباد الشمس ووضعه على البشرة، قبل النوم وغسل الوجه عند الاستيقاظ من النوم، مع تكرار الوصفة مرة واحدة يومياً للحصول على بشرة ناعمة.

الفراولة لترطيب البشرة الدهنية

تحتوى الفراولة على خواص ترطيب، حيث تغذى البشرة وترطبها، من خلال هرس 2-3 حبات من الفراولة للحصول على عجينة سميكة، مع إضافة ملعقة كبيرة من الكريمة الطازجة وملعقة أو ملعقتين صغيرتين من العسل إلى العجينة مع التقليب جيداً، ثم وضع المزيج على الوجه والرقبة، وتركه لمدة 10 دقائق ثم غسل الوجه بالماء مع تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

المصدر: موقع "stylecraze"

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