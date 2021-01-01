وصفات طبيعية لترطيب البشرة الدهنية في الشتاء.. من الحليب للفراولة

تعانى معظم النساء خلال فصل الشتاء من جفاف البشرة الذي ينتج عنه تشققات تتسبب في الشعور بالألم والإحراج أمام الآخرين، لذلك تبحث المرأة عن طرق مختلفة تساعدها في ترطيب البشرة، ولهذا نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية لترطيب البشرة الدهنية، من خلال اتباع خطوات بسيطة، وفقاً لما ذكره موقع "stylecraze".
وصفات طبيعية لترطيب البشرة الدهنية فى الشتاء
الحليب لترطيب البشرة الدهنية
يحتوي الحليب على حمض اللاكتيك الذي يحتوى على خصائص مرطبة، وذلك من خلال تحضير ربع كوب من الحليب الطازج وإضافة بضع قطرات من عصير الليمون، مع خلط المزيج جيداً، ووضعه على البشرة، وتركه لمدة 10 دقائق، ثم غسل الوجه بالماء، مع تكرار الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.
جل الصبار لترطيب البشرة الدهنية
يساعد جل الصبار على ترطيب البشرة، وحمايتها من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية من خلال وضعه على الوجه والرقبة قبل النوم، مع تكرار الوصفة كل ليلة للحصول على نتيجة إيجابية.
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