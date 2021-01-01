هنغاريا تعلن عن رغبتها في إرسال رائد فضاء إلى المحطة الفضائية بمساعدة روسيا

آخر الأخبارعلم وتقنية › هنغاريا تعلن عن رغبتها في إرسال رائد فضاء إلى المحطة الفضائية بمساعدة روسيا

صورة الخبر: هنغاريا تعلن عن رغبتها في إرسال رائد فضاء إلى المحطة الفضائية بمساعدة روسيا
هنغاريا تعلن عن رغبتها في إرسال رائد فضاء إلى المحطة الفضائية بمساعدة روسيا

تعوّل هنغاريا على أن تُرسل في منتصف العشرينيات رائدا لها إلى المحطة الفضائية الدولية.

وذلك في إطار التعاون مع روسيا.

أعلن ذلك وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، في حديث أدلى به الأربعاء 20 يناير لوكالة "تاس" الروسية.

وحسب الوزير الهنغاري فإن موضوع تحقيق المشروع الفضائي الروسي الهنغاري المشترك سيبحث أثناء الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان في 1 فبراير المقبل لروسيا.

وقال وزير الخارجية الهنغاري:" نحن الهنغاريون نودّ إرسال رائدنا الباحث إلى المحطة الفضائية الدولية في منتصف العشرينيات في إطار التعاون مع روسيا.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هنغاريا تعلن عن رغبتها في إرسال رائد فضاء إلى المحطة الفضائية بمساعدة روسيا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
82992

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager