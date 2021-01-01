

مايكروسوفت تعلن خطتها للاستحواذ على شركة ألعاب Call of Duty وWarcraft وDiablo مايكروسوفت تعلن خطتها للاستحواذ على شركة ألعاب Call of Duty وWarcraft وDiablo

أصبحت الألعاب الآن هي الشكل الأكبر والأسرع نموًا من مجالات الترفيه، وذلك بسبب وجود ثلاثة مليارات شخص حول العالم، يمارسون الألعاب بنشاط كل يوم، مما ويغذيها جيل جديد بشكل مستمر ويعتيرها أحد مباهج الترفيه التفاعلي، وتقدر قيمة صناعة الألعاب بمبلغ 200 مليار دولار أمريكي.



وقد أعلنت شركة مايكروسوفت رسميًا عن أنها في طريقها للاستحواذ على شركة أكتيفيشن بليزرد Activision Blizzard Inc، الشركة الرائدة في تطوير الألعاب ونشر المحتوى الترفيهي التفاعلي، حيث سيؤدي هذا الاستحواذ إلى تسريع النمو في أعمال ألعاب مايكروسوفت عبر الأجهزة المحمولة والكمبيوتر الشخصي ووحدة التحكم والسحابة وسيوفرأيضا القواعد الأساسية للـ metaverse.



وسوف تستحوذ مايكروسوفت على شركة أكتيفيشن بليزرد مقابل 95.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، في صفقة نقدية ضخمة تقدر بالكامل بقيمة 68.7 مليار دولار أمريكي، وإذا ما تمت هذه الصفقة بنجاح كامل، ستصبح مايكروسوفت ثالث أكبر شركة ألعاب في العالم من حيث الإيرادات، بعد Tencent وSony.

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ويتضمن الاستحواذ المخطط له امتيازات مبدعة من استوديوهات Activision وBlizzard وKing مثل ألعاب «Warcraft» و«Diablo» و«Overwatch» و«Call of Duty«و»Candy Crush«، بالإضافة إلى أنشطة الرياضات الإلكترونية العالمية من خلال Major League Gaming. حيث تمتلك الشركة استوديوهات حول العالم يعمل بها ما يقرب من 10000 موظف.ويُعد الهاتف المحمول أكبر شريحة في الألعاب، حيث يستمتع ما يقرب من 95٪ من جميع اللاعبين على مستوى العالم بالألعاب على الهاتف المحمول، يمثل نشاط الهاتف المحمول الخاص بـشركة Activision Blizzard حضورًا وفرصة كبيرة لمايكروسوفت في هذا القطاع سريع النمو.وتعزز عملية الاستحواذ أيضًا، محفظة Microsoft Game Pass من خلال خطط لإطلاق ألعاب Activision Blizzard في Game Pass، والتي وصلت إلى أكثر من 25 مليون مشترك، مع ما يقرب من 400 مليون لاعب نشط شهريًا في Activision Blizzard في 190 دولة و3 مليارات دولار من الامتيازات، سيجعل هذا الاستحواذ Game Pass واحدًا من أكثر مجموعات محتوى الألعاب تنوعًا في الصناعة.وسيكون لدى مايكروسوفت 30 استوديو داخلي لتطوير الألعاب.تخضع الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة واستكمال المراجعة التنظيمية وموافقة المساهمين في Activision Blizzard. ومن المتوقع أن تنتهي هذه الصفقة في السنة المالية 2023 .وقد ارتفع العدد الإجمالي لإصدارات ألعاب الفيديو بنسبة 64٪ مقارنة بعام 2020 في عام 2021 وحده، وأفاد 51٪ من اللاعبين في الولايات المتحدة بأنهم يقضون أكثر من 7 ساعات في الأسبوع في اللعب عبر وحدة التحكم والكمبيوتر والجوال.ويبلغ عدد من يمارسون الألعاب اليوم، 3 مليارات شخص على مستوى العالم، ويتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 4.5 مليار بحلول عام 2030.