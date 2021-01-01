اعرف قواعد الإتيكيت فى حفلات كتب الكتاب



حفلات كتب الكتاب حفلات كتب الكتاب

يعتبر حفل كتب الكتاب من الاحتفالات الهامة فى حياة كل فتاة وشاب، لذلك يهتم كلا الطرفين بتنظيم الحفل ودعوة أصدقائهم وأقاربهم، كما يحرصون على ألا يقع أى خطأ فى هذا اليوم، لكن تصدر بعض التصرفات من البعض تتسبب فى إفساد الحفل، ولتجنب هذه المشكلة، نستعرض فى هذا التقرير، مع خبيرة الإتيكيت هالة العزب، أهم قواعد اتيكيت كتب الكتاب.



إتيكيت كتب الكتاب:



قالت خبيرة الإتيكيت في حديثها لـ" اليوم السابع":" قبل البدء في إقامة حفل كتب الكتاب لابد أن يكون هناك اتفاقية مع أهل العروس على ما سوف يتم في هذا اليوم، ولابد من وضع خطة لتفاصيل اليوم وأيضاً لابد من دعوة عدد قليل من المدعوين، ويفضل أن يقتصر الحفل على الأهل والأصدقاء فقط، ويفضل أن يتم تقديم الدعوات قبل الحفل بأسبوع وغير مقبول أن يتم تقديم الدعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي .



إتيكيت دعوة حفل كتب الكتاب المقام فى المنزل:



تابعت:"وفي حالة تقديم الدعوة أيضًا يفضل أن يكون موضح بها موعد البدء والانتهاء وحضور أطفال من عدمه وأيضاً من الممكن أن يختلف شكل الاحتفال باختلاف المكان، فإذا كان الاحتفال بالمنزل يجب على أهل العروس، ويفضل الاستعداد للحفل قبل موعده بفترة تتراوح من 5 لأيام ويفضل إزالة الأنتيكات الموجودة فى المنزل، وحفظها فى غرفة بعيداً عن الأطفال.

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اتيكيت تجهيزات حفل كتب الكتاب:أوضحت:" يفضل تجهيز عدد حلوى مناسب متوافق مع عدد المدعوين، وتجهيز أطباق كبيرة من الحلوى الشرقية والغربية وتقديم المشروبات الباردة ويفضل تحضير بوفيه مفتوح، مع تجهيز أدوات المائدة من ملاعق وأطباق ذات الاستخدام الواحد فقط ويفضل إضافة سلة كبيرة الحجم أو إضافة أكثر من سلة على أماكن متفرقة لتجنب إلقاء أي مهملات على الأرض.إتيكيت ملابس العروس فى حفل كتب الكتاب:وأضافت:" بالنسبة لملابس العروس فى حفل كتب الكتاب يفضل أن تبتعد عن ارتداء فستان زفاف ويمكن أن يرتدي ملابس ملونة من درجات اللون الأبيض أو "أوف وايت "وتتحلى بالبساطة ويفضل أيضاً أن تكون الملابس غير منفوشة و غير مطرزة بأحجار لامعة، ويفضل وضع مكياج خفيف وتصفيف الشعر بطريقة بسيطة وغير معقدة وفي حالة العروس المحجبة، ويفضل أن ترتدى" تربون "أو حجاب بسيط.إتيكيت ملابس العريس في كتب الكتاب:قالت:" يفضل أن يرتدى ملابس العريس في الحفلة المنزلية، أن يرتدى ملابس رسمية أو "سيمى فورمال"، و هو الجمع بين الكاجوال والفورمال ويمكنه ارتداء جاكت مثل اللون الرمادى أو الباستيل ويحرص على أن تكون ألوانه متناسقة والحضور في الموعد المتفق عليه .إتيكيت حضور المدعوين بحفل كتب الكتاب:ونصحت خبيرة الإتيكيت بضرورة أن يلتزم المدعوين أماكنهم فى المنزل، ولا يدخلون الغرف المغلقة أو المطبخ بدون استئذان ويفضل الالتزام بنظافة الحمام وعدم إثارة الفوضى، و عدم التصوير الحلوى أو تناولها مع عدم تصوير الأشخاص دون استئذان.إتيكيت تقدم الهدايا فى كتب الكتاب:وأنهت حديثها قائلة:" وفى حفل كتب الكتاب يفضل أن يقدم العريس للعروس هدايا ذات قيمة وهى من المشغولات الذهبية أو الاكسسوار الأنيق البسيط الراقي أما المدعوين فهم من الدرجة الأولى ويفضل أن تكون هداياهم نقدية أما هدايا الأصدقاء يفضل أن تكون زهور أو شيكولاتة أو هدايا تناسب العروسين".