Canon تعلن عن أحدث كاميراتها لعشاق التصوير الاحترافي

كشفت Canon عن أحدث نموذج من كاميرات EOS المخصصة لمحبي التصوير الاحترافي.
وتأتي كاميرا EOS R5 C الجديدة بهيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك وألياف الكربون، مجهز بمنافذ وملحقات تساعد على وصلها مع مختلف أنواع مصابيح الإضاءة الخارجية والميكروفونات والشاشات.
وحصلت على مستشعر بصري بدقة 45 ميغابيكسل، ومعدل ISO يصل إلى 51200 ما يسمح لها بالتقاط صورة عالية الدقة في الظلام، وتقنيات التركيز البؤري التلقائي Dual Pixel CMOS AF لتسهيل التصوير أثناء الحركة، وتدعم تحويل ترميز PQ و HLG.
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