ريد بل تضع محرك روتري بقوة 1,200 حصان في مازدا 3

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ريد بل تضع محرك روتري بقوة 1,200 حصان في مازدا 3

بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق سباقات بايكس بيك فسوف تحاول العديد من الشركات وفرق السباقات إبراز نفسها فيه في الموسم القادم.

بالنسبة لريد بل فقد كشف فريق السباقات عن سيارة معدلة من مازدا 3 تحمل محرك روتري وتعمل بالدفع الخلفي مع الكثير من التجهيزات والتعديلات على هيكل السيارة.

يتكون محرك السيارة من 4 حجرات احتراق وينتج ما يصل لـ 1,200 حصان حتى في ظروف الضغط الهوائي المنخفض في الارتفاعات العالية مثل مسار بايكس ارتفاع Pikes Peak العالي. بالإضافة إلى تميز السيارة بالدفع الخلفي بدلاً من الدفع الأمامي المعتاد وستتميز برزمة أيروديناميكية كبيرة وستوفر 4 مقاعد برغم أن السائق سيكون الشخص الوحيد في السيارة كما ينص قانون السباق.

ستشارك السيارة في الموسم التالي من سباق بايكس بيك، والذي سيشهد مئوية السباق المميز.

المصدر: سعودى شفت

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