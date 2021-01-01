وزارة النقل الألمانية تعقب على فيديو قيادة بوقاتي تشيرون بسرعة 417 كم/س

آخر الأخبارأخبار السيارات › وزارة النقل الألمانية تعقب على فيديو قيادة بوقاتي تشيرون بسرعة 417 كم/س

صورة الخبر: وزارة النقل الألمانية تعقب على فيديو قيادة بوقاتي تشيرون بسرعة 417 كم/س
وزارة النقل الألمانية تعقب على فيديو قيادة بوقاتي تشيرون بسرعة 417 كم/س

صحيح أن طريق أوتوبان مفتوح السرعة، ولكن ذلك لا يعني أنه يسمح للسائقين القيادة كيفما يشاؤون. هذا ما تقوله وزارة النقل الألمانية.

قالت الوزارة في بيان نشرته صحيفة ألمانية “نرفض أي سلوك في حركة المرور يؤدي أو يمكن أن يؤدي إلى تعريض مستخدمي الطريق للخطر”. وذلك في رد فعل رسمي على ما نشره مالك بوقاتي تيشرون ألماني لقيادته سيارته بسرعة تجاوزت 417 كم/س على الطريق الألماني الشهير.

أضافت الوزارة “يجب على جميع مستخدمي الطريق الالتزام بقواعد وأنظمة المرور على الطرق”. وأن “مجرد عدم وجود حد معين للسرعة في أجزاء من الطريق السريع لا يعني أنه يمكنك السير بالسرعة التي تريدها”.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على وزارة النقل الألمانية تعقب على فيديو قيادة بوقاتي تشيرون بسرعة 417 كم/س

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
56477

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager