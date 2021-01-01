

وزارة النقل الألمانية تعقب على فيديو قيادة بوقاتي تشيرون بسرعة 417 كم/س وزارة النقل الألمانية تعقب على فيديو قيادة بوقاتي تشيرون بسرعة 417 كم/س

صحيح أن طريق أوتوبان مفتوح السرعة، ولكن ذلك لا يعني أنه يسمح للسائقين القيادة كيفما يشاؤون. هذا ما تقوله وزارة النقل الألمانية.



قالت الوزارة في بيان نشرته صحيفة ألمانية “نرفض أي سلوك في حركة المرور يؤدي أو يمكن أن يؤدي إلى تعريض مستخدمي الطريق للخطر”. وذلك في رد فعل رسمي على ما نشره مالك بوقاتي تيشرون ألماني لقيادته سيارته بسرعة تجاوزت 417 كم/س على الطريق الألماني الشهير.



أضافت الوزارة “يجب على جميع مستخدمي الطريق الالتزام بقواعد وأنظمة المرور على الطرق”. وأن “مجرد عدم وجود حد معين للسرعة في أجزاء من الطريق السريع لا يعني أنه يمكنك السير بالسرعة التي تريدها”.