

كهربائية للسباقات.. سوبارو اليابانية تنافس قريبًا في سباق «نوربورجرينج» بألمانيا كهربائية للسباقات.. سوبارو اليابانية تنافس قريبًا في سباق «نوربورجرينج» بألمانيا

قرر فريق في شركة «Subaru Tecnica International» اليابانية بإعداد سيارة ذات أداء عال ومفهوم كهربائي بالكامل تهدف إلى مشاركتها في سباق «نوربورجرينج» الألماني الشهير عالميًا، والذي يعقد سنويًا منتصف العام، بوصولها إلى نهاية السباق خلال أقل من 6 دقائق و40 ثانية.



وتحمل السيارة التي تعمل بالكهرباء اسم «Subaru STI E-RA»، يتم تشغيل السيارة بواسطة محرك كهربائي رباعي تم تطويره بواسطة «Yamaha Motor» وهو «McLaren-esque GT»، يستخدم محرك السيارة أحدث تقنيات التحكم في جميع العجلات مع نظام توجيه خاص لعزم الدوران، بمساعدة محرك مدمج.



تستمد المحركات الموجودة داخل العجلات الطاقة من بطارية ليثيوم أيون بقدرة 60 كيلو وات في الساعة، وفقًا للمجلة الإخبارية «hiconsumption».

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وعلى الرغم من أن التصميم يمثل خروجًا عن علامات التصميم النموذجية في «سوبارو»، فإن السيارة الاختبارية تتمتع بهيكل انسيابي.بعد اختبارات مكثفة على عدد من المسارات في اليابان طوال عام 2022، من المقرر أن يأخذ مفهوم «STI E-RA EV» من «سوبارو» على حلبة «نوربورجرينج» في عام 2023، حيث يهدف إلى كسر حاجز 400 ثانية.