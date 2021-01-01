

هيدروجينية وصديقة للبيئة.. أول سيارة عديمة الانبعاثات في سباق «باجا 1000» المكسيكي هيدروجينية وصديقة للبيئة.. أول سيارة عديمة الانبعاثات في سباق «باجا 1000» المكسيكي

أصدرت شركة تصنيع السيارات الأمريكية «Scuderia Cameron Glickenhaus» أحدث اللقطات لسيارة رياضية جديدة تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية، حتى تناسب سباق التحمل، والتي تحمل اسم «SCG Boot».



وكانت الشركة التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها ببناء «SCG Boot»، وهي سيارة تتناسب مع سباق «Baja 1000»، تلك السيارة التي فازت في أول ظهور لنسختها الأولى بالسباق ذاته في عام 2019، ويصل سعر السيارة من هذا الطراز 287،500 دولارًا أي حوالي 211،279 جنيهًا إسترلينيًا.



وسباق «باجا 1000» يهدف إلى اختبار متانة المعدات وقدرة التحمل للمشاركين، ومن المقرر أن تشارك السيارة في سباق «Baja 1000» للطرق الوعرة هذا العام في نوفمبر المقبل، ويعد «Baja» سباقًا وحشيًا، وهو أطول سباق مستمر على الطرق الوعرة على مستوى العالم.

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ويشير الموقع الإخباري المتخصص في السيارات «Car and driver» إلى أنه في حالة نجاحها فإن السيارة الهيدروجينية ستكون أول مركبة عديمة الانبعاثات تشارك في سباق «باجا 1000»، وهو حدث سنوي يقام على المسارات الترابية والطرق في شبه جزيرة «باجا» كاليفورنيا في المكسيك.وكشف الموقع الإخباري مواصفات السيارة، فهي تستخدم هيكل سيارة «بيك آب» رباعي الكابينة مع إزالة المقاعد الخلفية واستبدالها بنظام هيدروجين كبير، ومن المتوقع للسيارة التحرك بمدى يزيد عن 600 ميل.وحول السيارة ورغبتهم في إطلاقها لتسير بشوارع نيويورك الأمريكية بعد تجربتها الأولى بالسباق، قال المؤسس للشركة جيم جليكنهاوس: «سنقوم بعمل نسخة تناسب الطرق في الولايات المتحدة الأمريكية.. نحن نستخدم جميع الهندسة والاختبار والتطوير لمركبة السباق هذه لإنشاء الأنظمة والمعرفة حول الهيدروجين المبرد وخلايا الوقود ونظام التزود بالوقود لدينا».وأضاف: «شاحنتنا هي شيء يمكنك قيادته إلى باجا 1000، والسباق لمسافة 1000 ميل، والعودة إلى المنزل».لا توجد، حتى الآن، تفاصيل هندسية حول النموذج، لكن «جليكنهاوس» يصف السيارة بأنها «مركبة سباق كهربائية تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية».وأكدت الشركة أيضًا أنها تقوم بإنشاء البنية التحتية للوقود الخاص بها لمركبتها التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني. قال جليكنهاوس: «عندما يرى الناس هذه السيارة تتسابق مع باجا 1000 دون انبعاثات، سيتحمسوا لقيادتها بأمان فوق أكثر المناظر الطبيعية كثافة وتزويدها بالوقود للسير وسط الصحراء.. وهذا سيغير العالم».