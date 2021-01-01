بكاميرا فائقة الدقة.. سامسونج تكشف قدرات هاتف Galaxy A23 القادم

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث سيصدر الهاتف بمواصفات مميزة تحت اسم Galaxy A23 مع أفضل كاميرا على الإطلاق في الهواتف الشبابية والمتوسطة.
وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف سامسونج Galaxy A23 سيحصل على ترقيات كبيرة في الكاميرا والتى سيتم تصنيعها من خلال شركة SK Hynix للحصول على صور فائقة الدقة.
وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy A23 كاميرا خلفية رباعية مع أجهزة استشعار الصور حيث ستأتى الكاميرا الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، مع ميزة التثبيت البصري للصورة (OIS)
كما سيحصل هاتف Galaxy A23 على كاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو داخل ثقب بأعلى منتصف الشاشة تأتي بدقة 32 ميجابكسل.
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