

إنستجرام يتيح ميزة مذهلة لدمج الفيديوهات ومنافسة تيك توك إنستجرام يتيح ميزة مذهلة لدمج الفيديوهات ومنافسة تيك توك

أعلن تطبيق Instagram إنستجرام إتاحة ميزة Remix أو "دمج الفيديوهات" الشبيهة لخاصية TikTok Duets في تطبيق تيك توك، حيث أصبح بإمكان المستخدمين إعادة مزج أي محتوى فيديو على التطبيق وليس فقط مقاطع الفيديو على reels ريلز.



وبحسب موقع TechCrunch فإن إنستجرام، أطلق ميزة Remix في شهر مارس الماضي، على الفيديوهات الخاصة ب reels ، ولكن قام التطبيق الآن بإتاحتها لجميع المستخدمين على فيديوهات إنستجرام بشكل كامل.



وتتيح ميزة Remix للمستخدمين تسجيل فيديوهات جنبًا إلى جنب مع أى مقطع فيديو من مستخدم آخر، كوسيلة أو التعاون أو إبراز محتوى آخر على منصةInstagram Reels .

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ويستهدف إنستجرام تقديم المزيد من المزيد لمنشئ المحتوى لإعادة ابتكار المحتوى الخاص بهم والتعاون مع الآخرين، عند إعادة دمج مقطع فيديو بخلاف Reels ، كما سيظل بإمكان المبدعين استخدام دميع الأدوات الخاصة ب Reels.ويمكن للمستخدمين عند استخدام ميزة Remix الجديدة، النقر فوق القائمة ذات النقاط الثلاث في أعلى اليمين من أي فيديو عام في إنستجرام يتم نشره، ومن هناك، ستختار "إعادة دمج هذا الفيديو" وتسجيل إجابتك أو تحميل مقطع فيديو من ألبوم الكاميرا بهاتفك.كما يمكن لمنشئي المحتوى إعادة دمج مقطع فيديو المستخدم الآخر كليًا أو جزئيًا وتنزيله كجزء من إعادة المزج، وسيكون الفيديو الناتج بعد إعادة مزجه مرئيًا في أي مكان تشارك فيه فيديوهات reels.