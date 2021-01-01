إنستجرام يتيح ميزة مذهلة لدمج الفيديوهات ومنافسة تيك توك

أعلن تطبيق Instagram إنستجرام إتاحة ميزة Remix أو "دمج الفيديوهات" الشبيهة لخاصية TikTok Duets في تطبيق تيك توك، حيث أصبح بإمكان المستخدمين إعادة مزج أي محتوى فيديو على التطبيق وليس فقط مقاطع الفيديو على reels ريلز.
وبحسب موقع TechCrunch فإن إنستجرام، أطلق ميزة Remix في شهر مارس الماضي، على الفيديوهات الخاصة ب reels ، ولكن قام التطبيق الآن بإتاحتها لجميع المستخدمين على فيديوهات إنستجرام بشكل كامل.
وتتيح ميزة Remix للمستخدمين تسجيل فيديوهات جنبًا إلى جنب مع أى مقطع فيديو من مستخدم آخر، كوسيلة أو التعاون أو إبراز محتوى آخر على منصةInstagram Reels .
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