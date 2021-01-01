4 طرق لإنقاذ الطعام المحروق.. السر في الفوطة المبللة وقطعة خبز



الطعام المحروق الطعام المحروق

تتفاجأ الكثيرات من السيدات باحتراق الطعام أثناء طهيه، مما يجعلهن يشعرن بالإزعاج، خاصة بعد استغراقهن الكثير من الوقت فى طهى الطعام، وشعورهن بالتعب وعدم القدرة على طهى وجبة غذائية أخرى، لذلك يلجأن لأبسط الحلول وهى التخلص من الطعام المحروق، ولكن يمكن علاج هذه المشكلة من خلال اتباع بعض النصائح التى نستعرضها فى هذا التقرير مع الشيف أمنية ماهر.



إزاى تستفيدى من الأكل المحروق؟



استخدام إناء جديد :

أولاً يجب نقل الطعام من الإناء المحترق إلى إناء جديد وذلك بهدف التخلص من رائحة الاحتراق، وترك الجزء المحترق في قعر الحلة بقدر الإمكان .



البطاطس النيئة:

تتميز البطاطس بأنها لها قدرة كبيرة على امتصاص رائحة الـ "شياط" من الطعام، كما أوضحت الشيف خلال حديثها مع " اليوم السابع"، أنه يمكن وضع قطع بطاطس نيئة على وجه الطعام الذي كاد أن يحترق ثم إضافة الإناء على نار هادئة لمدة نصف ساعة ثم نزع شرائح البطاطس.

قد يعجبك أيضا...

الخبز:نسيان الأرز وتركه على النار يتسبب فى عرضه للحرق، وتابعت الشيف، إذا كان الطعام المحترق أرز، يجب إضافة رغيف خبز على وجه الأرز وتغطيته وتركه على نار هادئة حتى ينضج الأرز، ثم نزع الخبز، حيث إن الخبز فعال جداً في إزالة رائحة الاحتراق وامتصاصها تماماً دون أثر.فوطة مبللة:وأما إذا كان الطعام المحترق هو حليب والذي في الغالب نستخدمه يومياً في غالبية أصناف الطعام، التي تقدم لأفراد الأسرة، يمكن استخدام فوطة مبللة لإزالة رائحة "الشياط"، من خلال تغطية الوعاء بفوطة مبللة نظيفة حتى تزول رائحة الاحتراق من الحليب.الكيك المحترق:وعند احتراق الكحك أو الكيك، يجب على الفور تقطيعها إلى شرائح صغيرة ونقلها من الصينية المحترقة التي طالتها رائحة الشياط، ثم يمكن إعادة تدويرها بتقديمها كـ "ترافل" بالفواكه والكريمة.