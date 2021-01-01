4 طرق لإنقاذ الطعام المحروق.. السر في الفوطة المبللة وقطعة خبز

تتفاجأ الكثيرات من السيدات باحتراق الطعام أثناء طهيه، مما يجعلهن يشعرن بالإزعاج، خاصة بعد استغراقهن الكثير من الوقت فى طهى الطعام، وشعورهن بالتعب وعدم القدرة على طهى وجبة غذائية أخرى، لذلك يلجأن لأبسط الحلول وهى التخلص من الطعام المحروق، ولكن يمكن علاج هذه المشكلة من خلال اتباع بعض النصائح التى نستعرضها فى هذا التقرير مع الشيف أمنية ماهر.
إزاى تستفيدى من الأكل المحروق؟
استخدام إناء جديد :
أولاً يجب نقل الطعام من الإناء المحترق إلى إناء جديد وذلك بهدف التخلص من رائحة الاحتراق، وترك الجزء المحترق في قعر الحلة بقدر الإمكان .
البطاطس النيئة:
تتميز البطاطس بأنها لها قدرة كبيرة على امتصاص رائحة الـ "شياط" من الطعام، كما أوضحت الشيف خلال حديثها مع " اليوم السابع"، أنه يمكن وضع قطع بطاطس نيئة على وجه الطعام الذي كاد أن يحترق ثم إضافة الإناء على نار هادئة لمدة نصف ساعة ثم نزع شرائح البطاطس.
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