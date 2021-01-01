

للمرة الثانية خلال 12 ساعة.. عطل مفاجئ يضرب "تويتر" في أنحاء العالم للمرة الثانية خلال 12 ساعة.. عطل مفاجئ يضرب "تويتر" في أنحاء العالم

أبلغ عدد كبير من مستخدمون موقع التغريدات العالمي تويتر Twitter، عن عطل مفاجئ لخدمات التطبيق للمرة الثانية منذ فجر اليوم الجمعة الموافق 21 يناير.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "thesun" البريطانية، عاني مستخدمو تويتر من عطل مفاجئ شهده الموقع في جميع أنحاء العالم بدءا منذ مساء أمس الخميس في تمام الساعة 6.15 مساء بالتوقيت الشرقي، واستمر حتي فجر يوم الجمعة الساعة 5 صباحا.



عطل فني مفاجئ يضرب تويتر للمرة الثانية في أقل من 12 ساعة

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وتلقى موقع Downdetector، أكثر من 4546 تقريرا من مستخدمي تويتر الليلة الماضية، شكوا فيها بأنهم يواجهون مشكلات فنية عند محاولة استخدام التطبيق على أجهزتهم المحمولة دون معرفة سبب واضح لهذه المشكلة.وبعد حوالي ساعتين من بدء الانقطاع مساء أمس الخميس، أبلغ ما يقرب من 30 ألف من مستخدمي تويتر عن وجود مشكلات بالخدمة، من بينها عدم قدرة المستخدمين على الوصول للموقع عبر التطبيق والموقع الإلكتروني، وانقطاع اتصال الخادم تمام.ويظهر الرسم البياني لموقع "DownDetector"، الذي يراقب أعطال التطبيقات، عدم قدرة المستخدمين عن الوصول في الوقت الفعلي لخدمة تويتر، حيث شهد موقع التغريدات العالمي انقطاع آخر للمرة الثانية اليوم في أقل من 12 ساعة، بدءا من الساعة 3 عصرا ومستمر حتى كتابة التقرير.ووفقا لموقع Downdetector، كان 53 بالمائة من مستخدمي تويتر يواجهون مشكلات مع موقع الويب، و36 بالمائة من المستخدمين لديهم مشكلات مع التطبيق، و12 بالمائة أبلغوا عن مشكلة في الاتصال بالخادم.