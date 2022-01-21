

البورصة المصرية تربح 279 مليون جنيه في ختام تعاملات الخميس البورصة المصرية تربح 279 مليون جنيه في ختام تعاملات الخميس

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس 20 يناير 2022، كما ربح رأس المال السوقي نحو 279 مليون جنيه ليغلق عند 756.916 مليار جنيه.



وارتفعت مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 0.14% ليغلق عند مستوى 11731 نقطة، بينما انخفض «إيجي إكس 50» بنحو 0.52% ليغلق عند مستوى 2050 نقطة، كما نزل «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.17% ليغلق عند مستوى 13919 نقطة، فيما وزاد «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.08% ليغلق عند مستوى 4632 نقطة.



وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 0.19% ليغلق عند مستوى 2208 نقطة، كما تراجع «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.24% ليغلق عند مستوى 3231 نقطة.

