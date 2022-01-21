وزير قطاع الأعمال: نحتاج إلى مؤسسات التعليم الفني التي توفر عمالة مدربة

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وزير قطاع الأعمال: نحتاج إلى مؤسسات التعليم الفني التي توفر عمالة مدربة

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تحتاج إلى المئات من مؤسسات التعليم الفني التي تعمل على توفير عمالة مدربة ووظائف على مستوى الإدارة بمختلف مستوياتها.

وأشار توفيق، خلال احتفالية إطلاق ست مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، حرصاً من الدولة على تطوير التعليم الفني المهني والتوسع فيه، إلى أهمية دور اتحادات الصناعة ومنظمات العمل الأهلية كونها معنية بالتدريب الحرفي وتعيين المعلمين ومتابعة التوظيف ضمن منظومة الإدارة الذاتية للمهن وذلك بإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وشهد اليوم الخميس إطلاق ست مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، حرصاً الدولة المصرية على تطوير التعليم الفني المهني والتوسع فيه، وذلك بحضور كلاً من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وجوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وجريجوري نيبلت نائب رئيس مجموعة التدريب والتعاون(MTC) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،

المصدر: المدار

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